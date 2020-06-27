Настольные процессоры Intel 12-го поколения (Alder Lake-S) действительно получат разъём LGA 1700
Хотя появления первых настольных процессоров Intel, производимых по 10-нм нормам, не стоит ожидать ещё достаточно продолжительное время, внутренняя документация компании, предназначенная для разработчиков, продолжает появляться в сети: так, известный энтузиаст под ником momomo_us публикует часть официальных документов Intel, приоткрывающих завесу тайны над некоторыми техническими характеристиками ещё не вышедших CPU.
рекламаЗаголовок одного из документов сообщает нам о некоем новом классе процессоров под кодовым именем Alder Lake-P, о которых уже говорилось несколько дней назад — предполагается, что эти модели найдут своё применение в серверных системах начального уровня.
Не менее интересен ещё один документ, который подтверждает, что настольные процессоры Intel 12-го поколения (Alder Lake-S) получат разъём LGA 1700, о чём сообщалось ранее в ряде «утечек».
Стоит напомнить, что согласно имеющимся данным, 12-е поколение десктопных CPU от Intel получат вплоть до шестнадцати неравнозначных ядер, восемь из которых будут энергоэффективными, а остальные восемь — стандартными. Сообщается, что «большие» ядра будут основаны на архитектуре Golden Cove, в то время как базой для «маленьких» станет архитектура Gracemont. Кроме того, утверждается, что новая платформа будет поддерживать оперативную память типа DDR5.
рекламаЧто касается дебюта настольных процессоров семейства Alder Lake-S, то по самым оптимистичным прогнозам данное событие произойдёт не ранее 2021 года.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила