Известный японский блогер на своей странице в Twitter рассказал о появлении на сайте Intel в разделе для разработчиков документации по процессорам семейства Alder Lake-P. Ранее в этом разделе уже была предложена документация по настольным версиям Alder Lake-S, но свежие документы имеют отношение к другой разновидности процессоров.

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Источник изображения: Twitter, Komachi Ensaka

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Скорее всего, речь идёт о процессорах Alder Lake для серверов начального уровня. Анонс семейства намечен на 2021 год, в самом лучшем случае. Для работы с этими процессорами потребуются материнские платы с разъёмом LGA 1700. По некоторым данным, он принесёт поддержку PCI Express 5.0 в настольный сегмент. Поддержка DDR5 пока под вопросом, зато платформа LGA 1700 сможет приютить и 7-нм процессоры Meteor Lake-S, которые выйдут вслед за Alder Lake-S.