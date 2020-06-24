На сайте Intel замечены упоминания о процессорах Alder Lake-P
Известный японский блогер на своей странице в Twitter рассказал о появлении на сайте Intel в разделе для разработчиков документации по процессорам семейства Alder Lake-P. Ранее в этом разделе уже была предложена документация по настольным версиям Alder Lake-S, но свежие документы имеют отношение к другой разновидности процессоров.
рекламаСкорее всего, речь идёт о процессорах Alder Lake для серверов начального уровня. Анонс семейства намечен на 2021 год, в самом лучшем случае. Для работы с этими процессорами потребуются материнские платы с разъёмом LGA 1700. По некоторым данным, он принесёт поддержку PCI Express 5.0 в настольный сегмент. Поддержка DDR5 пока под вопросом, зато платформа LGA 1700 сможет приютить и 7-нм процессоры Meteor Lake-S, которые выйдут вслед за Alder Lake-S.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила