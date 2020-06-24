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Intel напомнила о бессмысленности тестов в Cinebench и сравнила производительность процессоров AMD со своими продуктами в достаточно странной манере

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Маркетинговые отделы крупных (и не очень) компаний денно и нощно демонстрируют своим работодателям, что не зря жуют свой хлеб, изобретая всё новые хитроумные планы и уловки по возвышению своих продуктов и дискредитации конкурентов, и специалисты Intel, похоже, впереди планеты всей: по крайней мере, об этом свидетельствуют материалы для партнёров, тщательно изученные ресурсом Wccftech.

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Прежде всего, Intel напомнила о своей позиции касательно известного бенчмарка Cinebench, функционирующего на основе Cinema 4D: по мнению компании, уровень производительности процессоров стоит измерять, полагаясь на рядовые задачи (игры и офисные приложения), в то время как о популярных тестовых пакетах необходимо забыть.

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При этом в сносках отмечается, что программное обеспечение и рабочие нагрузки для проведения «замеров» могут быть оптимизированы лишь для продуктов Intel.

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Для демонстрации сильных сторон 8-ядерного 8-поточного процессора Core i7-9700K специалисты «синей команды» подобрали целый ряд популярных игр и несколько приложений, которые, по мнению Intel, иллюстрируют повседневные задачи.

При этом подбор соперника был крайне странным, ведь в оппоненты своему продукту исследователи назначили флагман настольной линейки AMD – 16-ядерный 32-поточный Ryzen 9 3950X, который ожидаемо уступил CPU от Intel в играх и неожиданно проиграл в прикладных задачах.

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Естественно, при стоимости в $750 эффективность процессора «красной команды» оказалась крайне низкой, а вот вопрос подбора «удобных» приложений вызывает массу вопросов, ведь если судить по тестам от сторонних специалистов, в большинстве задач, требующих высокой многопоточной производительности, Ryzen 9 3950X способен продемонстрировать гораздо лучшие результаты. Кроме того, в арсенале AMD есть более доступные 8-ядерные 16-поточные модели.

Подобную картину можно наблюдать и в игровом тестировании 4-ядерного 4-поточного Core i3-9100F в паре с NVIDIA GeForce GTX 1050 и Ryzen 5 3400G со встроенной графикой Radeon RX Vega 11: специалисты Intel утверждают, что хотя их связка и оказывается дороже ($213 против $136), однако демонстрирует ощутимо бо́льшую производительность. При этом исследователи внезапно «забывают» о недавно дебютировавшем 4-ядерном 8-поточном Ryzen 3 3100, оценённом в $99.

Источник изображений: Wccftech

Кроме того, не стоит забывать и о сравнительном тестировании мобильных систем, вызвавшем в сети крайне негативную реакцию.

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