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Несколько дней назад, благодаря крупному азиатскому изданию DIGITIMES, в сети появилась достаточно обескураживающая информация, в которой говорилось о смещении сроков анонса настольных процессоров Ryzen четвёртого поколения на начало 2021 года. Для многих почитателей продукции «красной команды» это прозвучало как гром сред ясного неба, однако другой популярный ресурс, PCWorld, имеет прямо противоположные данные на этот счёт.

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Источник изображения: AMD

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Согласно информации источника, полученной по надёжным каналам, дебют процессоров AMD с архитектурой Zen 3 состоится в намеченные ранее сроки: вероятнее всего, это произойдёт в конце текущего года, о чём не раз было заявлено исполнительным директором AMD Лизой Су (Lisa Su).

Стоит напомнить, что согласно имеющимся данным, в основу настольных процессоров Ryzen 4000 ляжет архитектура Zen 3, а вот информация о применяемом технологическом процессе достаточно противоречива: ряд источников говорит об улучшенных 7-нм нормах с применением EUV, в то время как ресурс DIGITIMES сулит переход на 5-нм техпроцесс.

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При этом, полагаясь на ряд «утечек», можно отметить, что количество ядер очередного поколения десктопных процессоров Ryzen останется без изменений, в то время как увеличение числа исполняемых инструкций за такт (IPC), благодаря архитектурным улучшениям, сможет достигнуть 15-20 %.