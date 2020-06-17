Дебют настольных процессоров AMD Ryzen 4000 с архитектурой Zen 3 состоится в срок
Несколько дней назад, благодаря крупному азиатскому изданию DIGITIMES, в сети появилась достаточно обескураживающая информация, в которой говорилось о смещении сроков анонса настольных процессоров Ryzen четвёртого поколения на начало 2021 года. Для многих почитателей продукции «красной команды» это прозвучало как гром сред ясного неба, однако другой популярный ресурс, PCWorld, имеет прямо противоположные данные на этот счёт.
Источник изображения: AMD
рекламаСогласно информации источника, полученной по надёжным каналам, дебют процессоров AMD с архитектурой Zen 3 состоится в намеченные ранее сроки: вероятнее всего, это произойдёт в конце текущего года, о чём не раз было заявлено исполнительным директором AMD Лизой Су (Lisa Su).
Стоит напомнить, что согласно имеющимся данным, в основу настольных процессоров Ryzen 4000 ляжет архитектура Zen 3, а вот информация о применяемом технологическом процессе достаточно противоречива: ряд источников говорит об улучшенных 7-нм нормах с применением EUV, в то время как ресурс DIGITIMES сулит переход на 5-нм техпроцесс.
рекламаПри этом, полагаясь на ряд «утечек», можно отметить, что количество ядер очередного поколения десктопных процессоров Ryzen останется без изменений, в то время как увеличение числа исполняемых инструкций за такт (IPC), благодаря архитектурным улучшениям, сможет достигнуть 15-20 %.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила