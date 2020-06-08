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Использование 5-нм техпроцесса для потребительских процессоров AMD Ryzen с архитектурой Zen 3 пока под вопросом

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Несколько дней назад один из уважаемых азиатских ресурсов, полагаясь на свои собственные источники, сообщил о возможном производстве настольных процессоров Ryzen четвёртого поколения не по 7-нм нормам, как планировалось ранее, а переход сразу к 5-нм технологическому процессу.

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Появившаяся в сети презентация AMD, предназначенная для инвесторов, интригует ещё больше: пристально изучив имеющиеся документы, можно отметить, что для серверных процессоров под кодовым именем Milan компания чётко обозначает используемый техпроцесс — новые продукты будут производиться по 7-нм нормам.

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Что касается их настольных «собратьев» с архитектурой Zen 3, то, судя по презентации, «красная команда» ещё не определилась с применяемыми технологическими нормами — информация об этом попросту отсутствует. Вполне возможно, что компания хочет сохранить интригу или ждёт ответа от своего партнёра — производственного гиганта TSMC.

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Источник изображений: AMD

Стоит напомнить, что, согласно имеющимся данным, десктопные процессоры Ryzen 4000 (Vermeer) сохранят те же шестнадцать ядер в максимальном своём исполнении, однако, благодаря ряду архитектурных улучшений, получат увеличение количества исполняемых инструкций за такт (IPC) вплоть до 15-20 %.

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К сожалению, переход на более тонкие технологические нормы может повлиять и на дату дебюта новых продуктов, в результате чего сроки появления новинок могут быть сдвинуты на несколько месяцев — до конца текущего либо начала следующего года.

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Не будет там 5 нм. И так АМДшники зажрались не менять материнки). 5 нм лучше оставят на новый сокет и такие лозунги можно рекламные вешать, типа ДДР5 и 5 нм бла бла бла.
Использование 5-нм техпроцесса для потребительских процессоров AMD Ryzen с архитектурой Zen 3 пока под вопросом
Александр Дедок
22:18
не факт. он и на восьмиядерных кристаллах может быть - так же как и например 9600K на таких же кристаллах что и 9700K Только отключены 2 ядра в какой-то новости было что среди процессоров комет лейк ...
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MriS
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Могу и повторить: "И что? Во-первых 10700К тупо дороже. За одну его цену можно взять 3600, плату к нему, еще и на оперативку останется, и даже на недорогой SSD. А во-вторых - все правильно выше сказа...
AMD Ryzen 3700X продаётся в 20 раз лучше чем Core i7-10700K в немецкой рознице
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