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Несколько дней назад один из уважаемых азиатских ресурсов, полагаясь на свои собственные источники, сообщил о возможном производстве настольных процессоров Ryzen четвёртого поколения не по 7-нм нормам, как планировалось ранее, а переход сразу к 5-нм технологическому процессу.

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Появившаяся в сети презентация AMD , предназначенная для инвесторов, интригует ещё больше: пристально изучив имеющиеся документы, можно отметить, что для серверных процессоров под кодовым именем Milan компания чётко обозначает используемый техпроцесс — новые продукты будут производиться по 7-нм нормам.

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Что касается их настольных «собратьев» с архитектурой Zen 3, то, судя по презентации, «красная команда» ещё не определилась с применяемыми технологическими нормами — информация об этом попросту отсутствует. Вполне возможно, что компания хочет сохранить интригу или ждёт ответа от своего партнёра — производственного гиганта TSMC.

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Источник изображений: AMD

Стоит напомнить, что, согласно имеющимся данным, десктопные процессоры Ryzen 4000 (Vermeer) сохранят те же шестнадцать ядер в максимальном своём исполнении, однако, благодаря ряду архитектурных улучшений, получат увеличение количества исполняемых инструкций за такт (IPC) вплоть до 15-20 %.

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К сожалению, переход на более тонкие технологические нормы может повлиять и на дату дебюта новых продуктов, в результате чего сроки появления новинок могут быть сдвинуты на несколько месяцев — до конца текущего либо начала следующего года.