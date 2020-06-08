Использование 5-нм техпроцесса для потребительских процессоров AMD Ryzen с архитектурой Zen 3 пока под вопросом
Несколько дней назад один из уважаемых азиатских ресурсов, полагаясь на свои собственные источники, сообщил о возможном производстве настольных процессоров Ryzen четвёртого поколения не по 7-нм нормам, как планировалось ранее, а переход сразу к 5-нм технологическому процессу.
рекламаЧто касается их настольных «собратьев» с архитектурой Zen 3, то, судя по презентации, «красная команда» ещё не определилась с применяемыми технологическими нормами — информация об этом попросту отсутствует. Вполне возможно, что компания хочет сохранить интригу или ждёт ответа от своего партнёра — производственного гиганта TSMC.
рекламаИсточник изображений: AMD
Стоит напомнить, что, согласно имеющимся данным, десктопные процессоры Ryzen 4000 (Vermeer) сохранят те же шестнадцать ядер в максимальном своём исполнении, однако, благодаря ряду архитектурных улучшений, получат увеличение количества исполняемых инструкций за такт (IPC) вплоть до 15-20 %.
рекламаК сожалению, переход на более тонкие технологические нормы может повлиять и на дату дебюта новых продуктов, в результате чего сроки появления новинок могут быть сдвинуты на несколько месяцев — до конца текущего либо начала следующего года.
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