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Несколько часов назад стало известно об успехах производственного гиганта TSMC в освоении 5-нм технологического процесса, однако в недрах новостного материала DigiTimes, как оказалось, скрывается ещё достаточно весомая порция информации, в которой разобрался известный энтузиаст под ником RetiredEngineer.

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Источник изображения: AMD

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Согласно данным источника, производство пластин по улучшенному 5-нм техпроцессу, получившему приписку Plus, на заводах TSMC стартовало в прошлом месяце, а уже к концу года (в четвёртом квартале) компания планирует выйти на полную мощность. Сообщается, что одним из первых клиентов тайваньского гиганта станет давний партнёр компании — AMD.

Более того, ресурс утверждает, что одними из первых продуктов, выпущенных по улучшенным 5-нм нормам, станут настольные процессоры Ryzen четвёртого поколения под кодовым именем Vermeer, производство которых ранее предполагалось внедрять по 7-нм техпроцессу с применением EUV.

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Если данные верны, то данный шаг AMD позволит ещё больше усилить свои позиции на процессорном рынке, учитывая тот факт, что их главный конкурент в лице Intel планирует представить свои 10-нм настольные процессоры под кодовым именем Alder Lake-S лишь в 2021 году.

Необходимо напомнить, что в основу десктопных процессоров Ryzen 4000 ляжет архитектура Zen 3, которая, согласно ряду «утечек», принесёт ряд улучшений и позволит нарастить количество исполняемых инструкций за такт (IPC) до 15-20 %. Что касается количества ядер, то оно останется прежним — до 16 штук в максимальном исполнении.

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При этом изменение технологического процесса может внести некоторые коррективы в планы AMD, в результате чего дебют настольных процессоров Ryzen 4000 может задержаться на несколько месяцев — вплоть до конца текущего или начала следующего года.