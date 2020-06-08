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Эпопея с обновлением видеодрайверов для графической подсистемы процессоров Intel Kaby Lake-G, похоже, находит своё продолжение с выходом очередного пакета графического ПО от AMD: согласно сообщению ресурса Tom's Hardware, в процессе установки драйверов счастливые обладатели чипов «синей команды» сталкиваются с ошибкой.

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Стоит напомнить, что несколько лет назад Intel решила усилить графическую подсистему своих новых продуктов, прибегнув к услугам AMD, в результате чего процессоры Kaby Lake-G обзавелись встроенным видеоядром Radeon RX Vega M. В октябре прошлого года интерес к данным продуктам у Intel пропал, но, несмотря на это, компания пообещала, что продолжит поддержку чипов в течение пять лет.

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Впрочем, слова своего представители «синей команды» не сдержали, заставив владельцев своей продукции некоторое время обходиться без новых версий драйверов, а затем переложив данную обязанность на плечи AMD.

Похоже, несколько дней назад запал у специалистов «красной команды» тоже подошёл к концу, в результате чего при попытке установить драйвер AMD WDDM 2.7 (20.5.1) или WHQL (20.4.2) на платформу NUC Hades Canyon с графической подсистемой Vega M GH/GL в настоящий момент выдаётся сообщение о том, что данная версия ПО попросту не поддерживает искомую конфигурацию графического оборудования.

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Источник изображений: Tom's Hardware

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Специалисты источника обратились за разъяснениями к представителям Intel, на что получили ответ, что работа над восстановлением поддержки графической подсистемы для платформы Intel NUC 8 Extreme Mini (ранее — Hades Canyon) уже ведётся. Что касается AMD, то официального ответа от компании пока получить не удалось.

Таким образом, в настоящий момент владельцы систем с процессорами Kaby Lake-G «на борту» остались без свежих версий видеодрайверов, что может повлиять на производительность графической подсистемы в новых играх и программах. Остаётся надеяться, что Intel своевременно решит данную проблему, тем самым не дав повода для негодования со стороны клиентов.