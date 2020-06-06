Intel признаёт проблемы с памятью Optane в Windows 10 May 2020 Update и сообщает о способе их решения
Пару дней назад к уже имеющимся проблемам вышедшего в конце мая крупного обновления Windows 10 May 2020 Update добавилась ещё одна проблема: по сообщению ресурса Windows Latest, счастливые владельцы памяти Intel Optane столкнулись c несовместимостью модулей и очередного апдейта операционной системы.
Согласно жалобам ряда пользователей, после установки обновления для системы с памятью Intel Optane серий H10/M10 «на борту» можно столкнуться с серьёзными неприятностями, в том числе с падением производительности и возникновением сообщения об ошибке, сигнализирующем о невозможности загрузки файла iaStorAfsServiceApi.dll. Судя по всему, апдейт просто удаляет один из необходимых файлов Optane Memory Pinning, поэтому в момент обращения к нему возникает соответствующая ошибка.
реклама
Источник изображений: Intel
рекламаНепосредственно после возникновения жалоб Intel продолжала настаивать на том, что не видит никакого падения производительности, однако вскоре сдалась под напором праведного гнева большинства владельцев её продукции: по словам представителя компании, которые приводит ресурс PCWorld, работа со специалистами Microsoft над этой проблемой уже идёт.
При этом в качестве решения предлагается исправить расширение Intel Optane Pinning Explorer средствами ОС, а затем удалить старую версию пакета из системы. С подробными шагами по решению данной проблемы можно ознакомиться на сайте службы поддержки Intel.
рекламаСтоит надеяться, что в будущем данный баг будет исключён из очередного апдейта Windows 10, по крайней мере, ответ представителей Intel вселяет надежду.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила