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Пару дней назад к уже имеющимся проблемам вышедшего в конце мая крупного обновления Windows 10 May 2020 Update добавилась ещё одна проблема: по сообщению ресурса Windows Latest, счастливые владельцы памяти Intel Optane столкнулись c несовместимостью модулей и очередного апдейта операционной системы.

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Согласно жалобам ряда пользователей, после установки обновления для системы с памятью Intel Optane серий H10/M10 «на борту» можно столкнуться с серьёзными неприятностями, в том числе с падением производительности и возникновением сообщения об ошибке, сигнализирующем о невозможности загрузки файла iaStorAfsServiceApi.dll. Судя по всему, апдейт просто удаляет один из необходимых файлов Optane Memory Pinning, поэтому в момент обращения к нему возникает соответствующая ошибка.

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Источник изображений: Intel

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Непосредственно после возникновения жалоб Intel продолжала настаивать на том, что не видит никакого падения производительности, однако вскоре сдалась под напором праведного гнева большинства владельцев её продукции: по словам представителя компании, которые приводит ресурс PCWorld , работа со специалистами Microsoft над этой проблемой уже идёт.

При этом в качестве решения предлагается исправить расширение Intel Optane Pinning Explorer средствами ОС, а затем удалить старую версию пакета из системы. С подробными шагами по решению данной проблемы можно ознакомиться на сайте службы поддержки Intel.

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Стоит надеяться, что в будущем данный баг будет исключён из очередного апдейта Windows 10, по крайней мере, ответ представителей Intel вселяет надежду.