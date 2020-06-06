Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Intel признаёт проблемы с памятью Optane в Windows 10 May 2020 Update и сообщает о способе их решения

для раздела Блоги
+
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3790р !
RTX 2070 - цены идут к 30 т.р.
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
RTX 2080 Ti - цена РУХНУЛА
Новейший 10700K в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Пару дней назад к уже имеющимся проблемам вышедшего в конце мая крупного обновления Windows 10 May 2020 Update добавилась ещё одна проблема: по сообщению ресурса Windows Latest, счастливые владельцы памяти Intel Optane столкнулись c несовместимостью модулей и очередного апдейта операционной системы.

анонсы и реклама
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
Новейший 10400F в Ситилинке
Новейший 10700K в Регарде
<b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке
Новейший 10600K в Регарде
Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Согласно жалобам ряда пользователей, после установки обновления для системы с памятью Intel Optane серий H10/M10 «на борту» можно столкнуться с серьёзными неприятностями, в том числе с падением производительности и возникновением сообщения об ошибке, сигнализирующем о невозможности загрузки файла iaStorAfsServiceApi.dll. Судя по всему, апдейт просто удаляет один из необходимых файлов Optane Memory Pinning, поэтому в момент обращения к нему возникает соответствующая ошибка.

реклама

Источник изображений: Intel

реклама

Непосредственно после возникновения жалоб Intel продолжала настаивать на том, что не видит никакого падения производительности, однако вскоре сдалась под напором праведного гнева большинства владельцев её продукции: по словам представителя компании, которые приводит ресурс PCWorld, работа со специалистами Microsoft над этой проблемой уже идёт.

При этом в качестве решения предлагается исправить расширение Intel Optane Pinning Explorer средствами ОС, а затем удалить старую версию пакета из системы. С подробными шагами по решению данной проблемы можно ознакомиться на сайте службы поддержки Intel.

реклама

Стоит надеяться, что в будущем данный баг будет исключён из очередного апдейта Windows 10, по крайней мере, ответ представителей Intel вселяет надежду.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

intel optane windows 10 may 2020 update
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2060 GamingPro OC (NE62060T18J9-1062A)
18
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
153
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64 в связке с процессором Core i5-9600KF
14
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Aero White 500W
47
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Far Cry 5
25
Деньги вперед: главные игры июня 2020 года
36
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1650 Super
28
Intel Core i7-10700K против всех
361
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Strange Brigade
23
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Cylon 3
18

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
31 мая 2020 34
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24 мая 2020 29
Intel Core i7-10700K против всех
2 июня 2020 361
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
26 мая 2020 359
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
28 мая 2020 83
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
5 июня 2020 153

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новая прошивка MIUI 11 стала доступна для 8 смартфонов Xiaomi
1
Samsung Galaxy S10 за 21 999 рублей - рассказываем как получить эту цену в федеральной сети
14
Праздник геймера - стартовала бесплатная раздача игр и огромные скидки в Steam, Epic Games Store и GOG - бесплатный PUBG, Diesel Brothers Truck Building Simulator Editor и многое другое
8
OnePlus 8 Pro по самой низкой цене в России – флагман подешевел на 9000 рублей
1
Необычный дизайн PlayStation 5 был подтверждён новым патентом Sony
21
ASUS станет первым производителем материнских плат, который будет поддерживать все 4 поколения процессоров AMD Ryzen без необходимости прошивки BIOS
32
Бесплатные раздачи игр в Epic Games Store увеличивают их продажи в Steam
9
Обновлённый AMD Ryzen 1200 AF получил ощутимую прибавку к производительности по сравнению со своим 14-нм предшественником — тестирование Gamers Nexus
38
Первые изображения NVIDIA GeForce RTX 3080 демонстрируют необычный дизайн и продвинутую систему охлаждения
28
NVIDIA GeForce RTX 3080 появилась на первых фотографиях
41
DDR4-6600: теперь и в двухканальном режиме
16
Самая провальная игровая приставка SEGA – Genesis Mini – наконец подешевела на 40%
7
Объявлена цена Sony Xperia 1 II в России – на 13 500 рублей дешевле, чем в Европе
11
Видеокарта GeForce RTX 3080 получит производительность на уровне 15 TFLOP и станет быстрее текущего флагмана RTX 2080 Ti – новая информация о видеокартах NVIDIA следующего поколения
48
Первые образцы NVIDIA GeForce RTX 3080 изготовлены — смотрим на фотографии и разбираемся с устройством системы охлаждения
15
В магазине PlayStation Store стартовала распродажа популярных эксклюзивов со скидками от 25 до 60%
2
Энтузиаст нашёл и восстановил одну из самых сложных игр, которая была потеряна и забыта 25 лет назад
4
Эксперты Gecid выяснили, будет ли видеокарта работать медленнее на старом компьютере, и нужно ли покупать дорогую материнскую плату
5
Blizzard решила отложить показ дополнения World of Warcraft Shadowlands
9
Цена AMD Ryzen 7 3700X упала до 260 долларов – процессор подешевел на 70 долларов
29

Популярные статьи

Мое мнение: самые неудачные видеокарты Nvidia
221
Тест видеокарты GTX 1650 Super и сравнение с GTX 1060
78
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
153
8 лучших модов для Ведьмак 3, которые принесут массу удовольствия. Часть 2
4
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64 в связке с процессором Core i5-9600KF
14
NVMe SSD накопитель Apacer AS2280P4 480ГБ - отличный кандидат для любой системы
33
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2060 GamingPro OC (NE62060T18J9-1062A)
18
ТОП 7 ботов Телеграм
15

Сейчас обсуждают

nepranov
23:09
Сто лет в субботу гнулся мне этот 3900X. Там настрой, там подкрути, память нужную купи. Тьфу...
Шанс получить холодный Intel Core i9 10900К равен 25% – статистика производительности нового 10-ядерного флагмана от De8auer
Roman Kukul
23:09
А че не 10700к?
Шанс получить холодный Intel Core i9 10900К равен 25% – статистика производительности нового 10-ядерного флагмана от De8auer
Boris Koltsov
23:08
этот жирный "эксперт" своим телом управлять не может, куда уж ему советы раздавать. 10gbe сетка? А цены на 10gbe свичи он, клоун, видел? Я понимаю, что бюджет у Линуса не ограниченный, но тупить уже ...
Изучаем простой способ экономии 500 долларов при апгрейде компьютера вместо покупки нового ПК на базе AMD Ryzen 7 3700Х под руководством экспертов канала LTP
useuseuser
23:08
Классная вещь.
Праздник геймера - стартовала бесплатная раздача игр и огромные скидки в Steam и GOG - бесплатный Total Annihilation, The Uncertain: Last Quiet Day, летняя распродажа 2020 и многое другое
nepranov
23:07
Для меня, лучший выбор это i9 9900К.
Шанс получить холодный Intel Core i9 10900К равен 25% – статистика производительности нового 10-ядерного флагмана от De8auer
E1nher1
23:05
А вот за GTX260 обидно! Моя палитовская разгонялась (и разгоняется) просто отлично. Живее всех живых, особенно, после того, как с одним вентилятором тащила ведьмака 2 на запредельных, прогреваясь до 1...
Мое мнение: самые неудачные видеокарты Nvidia
peppery
23:03
Если бы Интел делала такие же рывка по 20-30%, синие бы также обесценивались. А так как они все +/- одинаковые последние 5 лет, вот они и стоят одинаково. Ну и если уж ты начал, то вот тебе пример: 99...
8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 3700X подешевел на 54 доллара – самая низкая цена с начала продаж
warmuza
23:03
Известно - какой. 12/24, не меньше.
Бюджетные материнские платы для процессоров AMD Ryzen на чипсете А520 получат ценник от 50 долларов и позволят собрать недорогой геймерский компьютер дешевле 500 долларов
E1nher1
23:01
Тонко!
Мое мнение: самые неудачные видеокарты Nvidia
Alex Mel
22:59
он нужен всем, так как универсален, кроме пачки синих фанбоев
Шанс получить холодный Intel Core i9 10900К равен 25% – статистика производительности нового 10-ядерного флагмана от De8auer
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем