Обновлённые процессоры AMD Ryzen 3000XT появились в ассортименте одного из европейских магазинов — цены варьируются от 319 до 500 евро
Как гласит ряд источников, уже совсем скоро AMD явит миру свои обновлённые процессоры Ryzen 3000XT, поэтому немудрено, что новинки уже появляются в ассортименте некоторых заграничных магазинов: так, по сообщению ресурса VideoCardz, три новых модели «красной команды» появились в прайс-листе одного из крупнейших французских ритейлеров.
Согласно представленным данным, настольный процессор AMD Ryzen 9 3900XT получит 12 ядер/24 потока с частотными характеристиками 4,1/4,8 ГГц и ценник в ~500 евро, его 8-ядерный 16-поточный «собрат» в лице Ryzen 7 3800XT, оценённый в 459 евро, сможет функционировать на частотах 4,2/4,8 ГГц, а младший Ryzen 5 3600XT сможет похвастаться 6 ядрами/12 потоками, работающими на частоте 4,0/4,7 ГГц в базовом/максимальном режиме, и стоимостью в 319 евро.
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Источник изображения: VideoCardz
рекламаИсточник отмечает, что данный ритейлер славится своими несколько завышенными ценами, поэтому стоимость новинок в других европейских онлайн-магазинах, вероятнее всего, будет ниже. Кроме того, ресурс, полагаясь на собственные каналы информации, утверждает, что Ryzen 5 3600XT будет оценён на $28 выше своего предшественника без окончания «T».
Стоит напомнить, что повышение частот для обновлённых процессоров Ryzen 3000XT (Matisse Refresh), основанных на архитектуре Zen 2, судя по недавней «утечке», коснётся и шины Infinity Fabric, что положительным образом скажется на производительности подсистемы памяти и значении межъядерных задержек. Ожидается, что новинки смогут предложить на 5-10 % бо́льший уровень производительности по сравнению со своими предшественниками.
рекламаПо сообщению ряда источников, анонс настольных процессоров Ryzen 3000XT может состояться уже через пару недель, а именно 16 июня.
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