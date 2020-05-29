Флагманский 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X ощутимо потерял в цене — процессор стал дешевле на $540
Продукты компании AMD продолжают свою ценовую экспансию, тесня основного конкурента в лице Intel не только в десктопном сегменте, но и в области высокопроизводительных решений: так, буквально вчера широкая компьютерная общественность горячо обсуждала снижение стоимости настольных CPU «красной команды», а уже сегодня поводом для дебатов становится топовый HEDT-процессор.
рекламаИсточник изображения: AMD
По информации ресурса Tom's Hardware, стоимость HEDT-процессора Ryzen Threadripper 3990X на популярной онлайн-площадке Amazon понизилась до значения около $3450, уменьшившись на $540 по сравнению с первоначальным значением. Таким образом, став доступнее на 14 %, флагман HEDT-линейки сможет предложить ещё лучшее соотношение цена/производительность и выглядит наиболее предпочтительной покупкой для большинства профессионалов и энтузиастов, ощутимо превосходя конкурирующую связку из пары Xeon Platinum 8280, которая обойдётся в ~6 раз дороже.
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Источник изображения: Amazon
рекламаЕсли же заказывать в заграничном магазине нет ни желания, ни возможности, то свои услуги для потенциального покупателя готовы предложить и отечественные ритейлеры: так, в известной сети компьютерных магазинов "РЕГАРД" процессор Ryzen Threadripper 3990X можно приобрести за 323 510 рублей.
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