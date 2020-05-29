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Продукты компании AMD продолжают свою ценовую экспансию, тесня основного конкурента в лице Intel не только в десктопном сегменте, но и в области высокопроизводительных решений: так, буквально вчера широкая компьютерная общественность горячо обсуждала снижение стоимости настольных CPU «красной команды», а уже сегодня поводом для дебатов становится топовый HEDT-процессор.

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Стоит напомнить, что Ryzen Threadripper 3990X возглавляет линейку высокопроизводительных процессоров AMD и может предложить 64 ядра/128 потоков с архитектурой Zen 2, функционирующих на частоте 2,9 ГГц в базовом режиме с повышением до 4,3 ГГц — в максимальном. Флагманская модель оснащена 288 Мбайт кэш-памяти, поддержкой PCIe 4.0 и имеет четырёхканальный контроллер памяти. При этом значение TDP процессора составляет 280 Вт.

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Источник изображения: AMD

По информации ресурса Tom's Hardware, стоимость HEDT-процессора Ryzen Threadripper 3990X на популярной онлайн-площадке Amazon понизилась до значения около $3450, уменьшившись на $540 по сравнению с первоначальным значением. Таким образом, став доступнее на 14 %, флагман HEDT-линейки сможет предложить ещё лучшее соотношение цена/производительность и выглядит наиболее предпочтительной покупкой для большинства профессионалов и энтузиастов, ощутимо превосходя конкурирующую связку из пары Xeon Platinum 8280, которая обойдётся в ~6 раз дороже.

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Источник изображения: Amazon

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