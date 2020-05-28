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Недавний дебют настольных процессоров Intel 10-го поколения стал катализатором понижения цен на популярные модели AMD Ryzen третьего поколения, причём этот процесс, похоже, и не думает прекращаться, по крайней мере, об этом говорит прайс-лист популярной онлайн-площадки Amazon.

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Так, 8-ядерный 16-поточный Ryzen 7 3700X, способный функционировать на частотах 3,6/4,4 ГГц в базовом/максимальном режиме, за последние несколько дней подешевел на 7 % и в данный момент предлагается за $275, а самая доступная 6-ядерная 12-поточная настольная модель третьего поколения в лице Ryzen 5 3600 (3,6/4,2 ГГц) стала ещё дешевле и теперь оценена в $167, что на 16 % ниже её рекомендованной стоимости.

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Источник изображений: Amazon

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Естественно, в случае возникновения недоверия к заграничным площадкам у покупателя всегда есть возможность приобрести необходимый продукт в отечественной рознице, например, в сети компьютерных магазинов «РЕГАРД» , где настольный процессор Ryzen 7 3700X в настоящий момент оценивается в 25 310 рублей, а его младший «собрат» в лице Ryzen 5 3600 красуется с ценником в 15 080 рублей.

Несомненно, снижение стоимости современной линейки десктопных процессоров AMD прямым образом влияет на соотношение цена/производительность, что является решающим фактором для многих покупателей, в результате чего продажи настольных CPU Intel 10-го поколения могут существенно пострадать.