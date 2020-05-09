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Пока широкое компьютерное сообщество лишь ожидает поступления настольных процессоров Intel 10-го поколения в розничную продажу, особо удачливые энтузиасты, в руках которых новинки оказались раньше официального дебюта, продолжают планомерно проводить «замеры», благодаря чему у нас есть возможность оценить производительность новых моделей.

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На сей раз в сети появились результаты тестирования флагманской модели Intel Core i9-10900KF с разблокированным множителем, но лишённой встроенной графической подсистемы, в популярном бенчмарке 3DMark Fire Strike . Судя по представленным данным, топовый настольный процессор функционировал на частотах 3,7/5,1 ГГц в базовом/максимальном режимах соответственно, а компанию новинке составила системная плата ASRock Z490 Extreme4 и пара модулей оперативной памяти DDR4, работающих на частоте 2932 МГц.

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Источник изображения: 3DMark

В дисциплине, призванной оценить достижения CPU, настольный процессор Intel Core i9-10900KF продемонстрировал результат в 29339 очков, практически догнав своего прямого конкурента в лице 12-ядерного 24-поточного AMD Ryzen 9 3900X — отставание в среднем составило лишь 2,2 %.

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Стоит напомнить, что рекомендованная стоимость флагманского Core i9-10900KF составит $472, а его появление на прилавках магазинов ожидается уже через несколько недель, а именно во второй половине мая.