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AMD Ryzen 3 3100 превзошёл Intel Core i3-10300 и Core i3-10100 в пакете 3DMark Fire Strike

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В преддверии официального дебюта очередного поколения настольных процессоров Intel (Comet Lake-S) AMD явила на суд широкой общественности парочку новых 4-ядерных моделей Ryzen третьего поколения с архитектурой Zen 2, призванных составить конкуренцию моделям семейства Core i3, получившим поддержку гиперпоточности, а благодаря «наводке» известного энтузиаста TUM_APISAK у нас есть возможность сравнить достижения новинок в бенчмарке 3DMark Fire Strike.

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Изучив данные, имеющиеся в наличии, можно отметить, что младшая 4-ядерная модель Ryzen 3 3100 с поддержкой SMT функционировала на частотах 3,6/3,9 ГГц, в то время как её соперники в лице Intel Core i3-10300 и i3-10100, наделённые тем же количеством ядер/потоков, «трудились» на частотах 3,7/4,4 ГГц и 3,6/4,3 ГГц соответственно. Кроме того, тестовая система «красной команды» включала в себя системную плату MEG X570 GODLIKE производства MSI и пару модулей оперативной памяти DDR4-3200 от Patriot, а их оппоненты работали в паре с материнской платой GIGABYTE Z490 GAMING X.

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Источник изображения: 3DMark

В тесте, оценивающем уровень производительности CPU, настольный процессор AMD Ryzen 3 3100 смог добиться 13281 балла, превзойдя достижения своих оппонентов в лице Intel Core i3-10300 и i3-10100 на 1,2 % и 3,9 % соответственно.

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Необходимо напомнить, что рекомендованная стоимость Ryzen 3 3100 составит $99, в то время как его соперники, Core i3-10300 и i3-10100, судя по имеющимся данным, оценены в $122 и $143 соответственно. Появление новых моделей от Intel и AMD в рознице ожидается во второй половине мая.

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amd intel core i3-10100 ryzen 3 3100 core i3-10300
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