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Несколько дней назад изображения и технические характеристики одной из первых моделей на основе чипсета Intel B460 стали достоянием общественности.

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Материнская плата Maxsun B460 iCraft Gaming Endless, выполненная в форм-факторе microATX, получила 8-фазную подсистему питания, качественную систему охлаждения и оригинальный дизайн. Оснащение продукта стандартное: пара разъёмов PCIe x16, один PCIe x1 и два слота M.2.

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Казалось бы, ничего экстраординарного, но пристально изучив внешний вид искомой системной платы и прилагающиеся к ней рекламные материалы, специалисты ресурса Tom's Hardware пришли к достаточно интересному выводу: продукт на базе чипсета Intel B460 может получить возможности для разгона процессора и оперативной памяти, чем материнские платы, основанные на B-чипсетах прошлых поколений, похвастаться не могли.

По крайней мере, об этом говорит краткое описание к одному из изображений с демонстрацией трёх загадочных кнопок, сообщающее о возможностях разгона CPU всего одним щелчком мыши.

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Источник изображений: VideoCardz

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Таким образом, в борьбе с главным конкурентом в лице AMD и непосредственно с материнскими платами «красной команды» на базе чипсета B550, который, исходя из стратегии компании, будет позволять проводить эксперименты с частотными характеристиками CPU и ОЗУ, Intel вполне могла смягчить требования к своим продуктам, наделив возможностями оверклокинга не только Z-чипсеты, но и более доступные наборы системной логики B460.

Впрочем, источник полагает, что некоторые ограничения для более доступных продуктов всё же будут, ведь в ином случае это ставит под угрозу продажи системных плат, основанных на наборах системной логики Z490.