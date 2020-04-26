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Достаточно молодой, но многообещающий вендер представил одну из первых материнских плат, основанную на чипсете B460, являющимся набором микросхем для материнских плат среднего класса. Материнская плата обзавелась названием MAXSUN B460 ICRAFT.



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Основным конкурентом для чипсета Intel B460 является AMD B550, платы на основе которого "красные" планируют выпустить в средине июня текущего года . Платформа от "красных", в отличии от аналога на B460, имеет два наиважнейших преимущества, первой по значимости выступает функция разгона по множителю без каких-либо ограничений, вторым же преимуществом выступает наличие PCIe 4 поколения. Нет никакой информации о том, что средний чипсет от Intel может предложить какую-либо из этих функций. Однако для "синего гиганта" было бы разумно добавить хотя бы разгон памяти в чипсеты среднего ценового сегмента, данный ход явно усилил бы конкуренцию и дал бы Intel шанс захватить большую долю рынка среди систем среднего класса. Согласитесь, что процессор с заблокированным множителем в сочетании с платой на B460, способной осуществлять разгон памяти - это была бы очень разумная покупка.

Представленная материнская плата, была разработана компанией Maxsun и является частью серии iCraft. Материнская плата представляет собой типичное бюджетное решение, выполненное в форм-факторе Micro-ATX с двумя слотами PCIe и двумя слотами M.2. Официальное название материнской платы - B460 iCraft Gaming Endless или (MS-iCraft B460M).

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Хочется похвалить плату за оригинальный дизайн и весьма внушительный внешний вид. Но с переизбытком цветов и картинок на плате смогут свыкнуться далеко не все потенциальные покупатели за пределами азиатских стран.