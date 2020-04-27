Изображения нескольких системных плат MSI на основе чипсета Z490 стали достоянием общественности
Вторая половина апреля выдалась достаточно богатой на разнообразные «утечки», потчующие широкую компьютерную общественность изображениями и техническими характеристиками материнских плат на базе наборов системной логики Intel Z490 в исполнении LGA 1200: вот и сегодня ресурс El Chapuzas Informático со ссылкой на сайт VideoCardz радует энтузиастов очередной порцией данных. На этот раз из тени выходят несколько моделей производства MSI, а именно — MAG Z490 TOMAHAWK, MEG Z490 ACE и MPG Z490 GAMING CARBON WIFI.
рекламаСогласно информации источника, наиболее доступная из представленного ряда продуктов модель MAG Z490 TOMAHAWK получит по паре разъёмов PCIe x16 (один из них — усиленной конструкции) и PCIe x1 версии 3.0, два слота M.2, снабжённые радиаторами, а подсистема питания новинки будет иметь 14 фаз.
рекламаБолее оснащённая MPG Z490 GAMING CARBON WIFI будет иметь те же 14 фаз для питания, но более эффективную систему охлаждения, получившую медные тепловые трубки. При этом количество слотов PCIe x16 3.0 увеличилось до трёх, два из которых конструктивно усилены. Кроме того, продукт снабжён парой разъёмов M.2.
рекламаМодель для энтузиастов в лице системной платы MEG Z490 ACE получит 17-фазную подсистему питания, а за охлаждение будут отвечать радиаторы с медными тепловыми трубками. Новинка оснащается тремя усиленными портами PCIe x16, тремя слотами M.2 с пассивным охлаждением, а также встроенной RGB-подсветкой.
рекламаИсточник изображений: VideoCardz
Стоит напомнить, что приблизительные цены новых продуктов уже известны: судя по имеющимся данным, один из европейских магазинов оценил модель MAG Z490 TOMAHAWK в 240 евро, за MPG Z490 GAMING CARBON WIFI придётся отдать 330 евро, а за предтоповую MEG Z490 ACE попросят 520 евро.
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