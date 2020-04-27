Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Изображения нескольких системных плат MSI на основе чипсета Z490 стали достоянием общественности

для раздела Блоги
1
-14 тр на 2080 Super - цена рухнула на довирусный уровень
2080 Ti - цена упала на порядок
-5000р на RTX 2070 Gigabyte = самая низкая цена
RTX 2070 - снижение цен несмотря на падение рубля
i9 9900 дешевеет, имеет смысл брать
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Вторая половина апреля выдалась достаточно богатой на разнообразные «утечки», потчующие широкую компьютерную общественность изображениями и техническими характеристиками материнских плат на базе наборов системной логики Intel Z490 в исполнении LGA 1200: вот и сегодня ресурс El Chapuzas Informático со ссылкой на сайт VideoCardz радует энтузиастов очередной порцией данных. На этот раз из тени выходят несколько моделей производства MSI, а именно — MAG Z490 TOMAHAWK, MEG Z490 ACE и MPG Z490 GAMING CARBON WIFI.

реклама

Согласно информации источника, наиболее доступная из представленного ряда продуктов модель MAG Z490 TOMAHAWK получит по паре разъёмов PCIe x16 (один из них — усиленной конструкции) и PCIe x1 версии 3.0, два слота M.2, снабжённые радиаторами, а подсистема питания новинки будет иметь 14 фаз.

реклама

Более оснащённая MPG Z490 GAMING CARBON WIFI будет иметь те же 14 фаз для питания, но более эффективную систему охлаждения, получившую медные тепловые трубки. При этом количество слотов PCIe x16 3.0 увеличилось до трёх, два из которых конструктивно усилены. Кроме того, продукт снабжён парой разъёмов M.2.

реклама

Модель для энтузиастов в лице системной платы MEG Z490 ACE получит 17-фазную подсистему питания, а за охлаждение будут отвечать радиаторы с медными тепловыми трубками. Новинка оснащается тремя усиленными портами PCIe x16, тремя слотами M.2 с пассивным охлаждением, а также встроенной RGB-подсветкой.

реклама

Источник изображений: VideoCardz

Стоит напомнить, что приблизительные цены новых продуктов уже известны: судя по имеющимся данным, один из европейских магазинов оценил модель MAG Z490 TOMAHAWK в 240 евро, за MPG Z490 GAMING CARBON WIFI придётся отдать 330 евро, а за предтоповую MEG Z490 ACE попросят 520 евро.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

msi z490
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
145
Обзор сервиса ZenMate VPN: принцип работы, преимущества, стоимость и акция
10
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: апрель 2020
91
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
42
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
26
Ретроклокинг: «Проект36» – практически финал истории
78
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
44
В погоне за производительностью: процессоры – апрель 2020
21
Десятилитровый игровой ПК с легким налетом ретро
53
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
37

Интересные материалы

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 апреля 2020 37
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
22 апреля 2020 26
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
23 апреля 2020 42
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
13 апреля 2020 175
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
15 апреля 2020 50
Десятилитровый игровой ПК с легким налетом ретро
18 апреля 2020 53

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Флагманский HUAWEI P30 потерял половину стоимости – лучший камерофон 2019 года по очень привлекательной цене
18
96-ядерные 384 поточные процессоры ThunderX3 оказались быстрее самых производительных чипов Intel и AMD
27
Энтузиаст модифицировал видеокарту AMD Radeon, сделав из неё инструмент для удалённого взлома компьютеров
19
Tom's Hardware сообщил подробные характеристики и сроки выхода видеокарт Ampere RTX 3060/3070/3080
146
MacBook Pro продается со скидкой в 600 долларов на Bestbuy.com
8
Первые подробности о процессорах AMD Ryzen 5000 Cezanne APU – высокие тактовые частоты, Zen 3 и трассировка лучей
31
Новые сведения о PlayStation 5 – приближение большого анонса, новый дизайн и система охлаждения
23
Цена на Xiaomi Redmi Note 8 опустилась до 137 долларов, снизившись на 45 долларов
7
Лучшие геймерские видеокарты на любой кошелёк в 2020 году по мнению Тechradar
17
Tom's Hardware сообщил подробные характеристики и сроки выхода видеокарт Big Navi (RDNA 2) Navi 21/23
10
Новая Assassin’s Creed будет про историю тамплиеров – орден ассасинов перешёл на второй план
41
Флагманский процессор Intel Core i7-7700K за 500 долларов снова одолел бюджетный AMD Ryzen 3 3100 за 100 долларов – разрыв в Geekbench меньше 5%
50
AMD Ryzen 5 3600 превосходит Intel Core i9-9900K в XCOM: Chimera Squad на 30%
43
Intel Core i5-10600KF в дуэте с ASUS ROG MAXIMUS XII HERO обошёл AMD Ryzen 5 3600X в пакете Geekbench 5
92
Ведьмак 3 получил одну из лучших графических модификаций, которая действительно работает, не сказываясь на общей производительности
8
Бесплатный ключ Paragon Hard Disk Manager 25th Anniversary можно получить на официальном сайте компании
5
Стала известна возможная дата и время анонса видеокарт следующего поколения NVIDIA Ampere
9
Alien Blackout раздают бесплатно на Android и iOS
5
Рейтинг разгона DDR4 возглавляет ложный рекорд
2
Праздник геймера - на Humble Bundle стартовала бесплатная раздача полезной игры, помогающей освоить множество иностранных языков
3

Популярные статьи

GeForce GTX 1060: видеокарта, которой хватит еще на 2-3 года при разумном подходе
186
Неудавшийся суперкулер с Aliexpress
65
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
145
Моя подборка ТОП-7 смартфонов бюджетной категории с поддержкой NFC
7
Мой непростой опыт заказа через Яндекс.Еду во время самоизоляции
27
Обзор сервиса ZenMate VPN: принцип работы, преимущества, стоимость и акция
10
Аналитики Яндекс.Маркета рассказали об ожидаемом снижении цен на новый iPhone SE
13
Выбираем видеокарту для себя – наиболее интересные видеокарты весны 2020 года для настоящих геймеров
10
Система на Ryzen Threadripper 3970X – отчет о жизни платформы
13
Battlefield V - подробный обзор дополнения "В джунгли" и карты "Соломоновы острова"
3

Сейчас обсуждают

Inttz
04:39
Писал бы уже за 5000 тысяч.Пиндеть так пиндеть
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
Inttz
04:35
Тебя именно про рендер на проце так всё рассмешило?Мдэ
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
hohmahohma
04:33
Все эти "мне не нужен 4к монитор" продолжаются до момента посиделок за ним в течение пары часов. После чего смотреть на свой 100500гц FHD можно только проблевавшись предварительно.
Выбираем видеокарту для себя – наиболее интересные видеокарты весны 2020 года для настоящих геймеров
hohmahohma
04:27
Харе нести чушь про 100+ градусов. Это не проблемы АМД. Это проблемы криворуких и наглых вендоров типа MSI и Asus, которые сначала полгода выпускают карты с чипами отдельно от радиаторов, пока их не т...
Выбираем видеокарту для себя – наиболее интересные видеокарты весны 2020 года для настоящих геймеров
ego0550
04:21
Кстати, они и MAG X570 Tomahawk зачем-то выпустили. Правда непонятно, что можно было там еще удешевить относительно MPG x570 Gaming - там и так все на уровне B450 средней руки было. На первый взгляд у...
Изображения нескольких системных плат MSI на основе чипсета Z490 стали достоянием общественности
Юрий Смута
04:19
Соболезную Вам, топ будет моим)
Поступила информация о видеокартах следующего поколения от Nvidia - дата выхода и технические характеристики Ampere (RTX 3080)
Sceptrum
04:19
😂😂😂
Новый джойстик PlayStation 5 стал мемом ещё до официального выхода – все шутки интернета в одном материале
Semen Zhelezni
04:16
Ну и зря тебе не нужен 4к монитор. С DLSS скоро любая игра будет апскейлится в 4к разрешение из 1080р или 1440р, консольные технологии рендера на этом и построены. Я поиграл на монике 4к 27", ощущения...
Выбираем видеокарту для себя – наиболее интересные видеокарты весны 2020 года для настоящих геймеров
Юрий Смута
04:13
Эти два качества как то связаны? Типа если богат значит обязательно умен? Спешу Вас огорчить..
GeForce GTX 1060: видеокарта, которой хватит еще на 2-3 года при разумном подходе
Александр Петросян
04:10
выепали через экран?)))
Процессоры AMD Ryzen 3000 демонстрируют чудеса производительности в XCOM Chimera Squad — Intel Core i9-9900K далеко позади — тестирование ComputerBase
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем