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Пока широкое компьютерное сообщество с замиранием сердца ждёт официального анонса очередного поколения настольных процессоров Intel 10-го поколения во главе с 10-ядерной флагманской моделью, ряд специалистов уже вовсю пытаются ставить эксперименты по разгону и покорению новых вершин, а благодаря «зоркому глазу» энтузиаста под ником _rogame у нас появилась возможность полюбоваться результатами этих попыток в популярном бенчмарке 3DMark Time Spy.

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Пристально взглянув на имеющиеся данные, можно отметить, что топовый настольный процессор Intel Core i9-10900K, наделённый 10 ядрами с поддержкой гиперпоточности, функционировал на базовой частоте 3,7 ГГц с повышением до 5,2 ГГц в максимальном режиме. Кроме того, тестовая система была снабжена материнской платой ASRock Z490 Taichi и четырьмя модулями оперативной памяти DDR4-3800 производства G.Skill. В подтесте, оценивающем уровень производительности процессора, новинка продемонстрировала результат в 15 682 балла (CPU Score), ощутимо обогнав усреднённые достижения флагманского 16-ядерного 32-поточного CPU из стана AMD в лице Ryzen 9 3950X — отрыв модели от Intel составил около 16,6 %.

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Впрочем, до рекордных показателей новинке дотянуться не удалось: при равных частотных показателях оперативной памяти (3800 МГц) процессор Ryzen 9 3950X, работающий на частотах 4,3/4,7 ГГц, по-прежнему впереди — флагман от AMD обгоняет своего оппонента на 9,1 %.

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Источник изображений: 3DMark

Стоит отметить, что, судя по имеющимся данным, топовые модели Intel 10-го поколения будут отличаться высоким уровнем энергопотребления, поэтому для установления новых рекордов понадобятся качественные системы охлаждения.