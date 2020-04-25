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Хотя до официального анонса настольных процессоров Intel 10-го поколения остались считанные дни, особо нетерпеливые энтузиасты могут составить приблизительную картину касательно уровня производительности ещё не вышедших CPU уже сейчас: так, известный «сетевой детектив» momomo_us в очередной раз публикует результаты тестов одной из новинок в популярном тестовом пакете Geekbench 5.

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Исходя из имеющихся данных, десктопный процессор Intel Core i5-10600KF, получивший 6 ядер с поддержкой гиперпоточности и частотными характеристиками 4,1/4,8 ГГц, в паре с материнской платой ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI) в подтесте для одного потока смог набрать 1308 баллов, а в многопоточном состязании добиться 7237 очков, что позволило ему превзойти достижения своего соперника из стана AMD в лице 6-ядерного/12-поточного Ryzen 5 3600X, имеющего частотную формулу 3,8/4,4 ГГц, в среднем на 5,1 % и 4,0 % соответственно.

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Средняя оценка Ryzen 5 3600X. Источник изображений: Geekbench

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