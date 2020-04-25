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Процессоры AMD Ryzen 3000 демонстрируют чудеса производительности в XCOM Chimera Squad — Intel Core i9-9900K далеко позади — тестирование ComputerBase

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Буквально несколько часов назад состоялся релиз новой части широко известной серии игр, получившей название XCOM: Chimera Squad, и специалисты ресурса ComputerBase, не откладывая тестирование в долгий ящик, тут же принялись производить «замеры», результаты которых, несмотря на использование разработчиками старого доброго движка Unreal Engine 3.5, в некоторых аспектах оказались достаточно занятными.

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Источник изображения: XCOM

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В тесте видеокарт сколь-нибудь неожиданных результатов не наблюдалось: так, в разрешении 1920x1080 продукты от NVIDIA (GeForce RTX 2080 Ti, RTX 2080 SUPER и RTX 2070 SUPER) заняли первые три строчки общего зачёта, а наиболее производительной моделью AMD оказался графический адаптер Radeon VII. Впрочем, небольшая «ложка дёгтя» всё же была — видеокарты поколения Polaris (Radeon RX 580 и RX 590) отличились достаточно скромными результатами, отстав от GTX 1650 SUPER на 21-22 %.

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А вот при тестировании CPU сложилась крайне интересная ситуация: «игровой» процессор Intel Core i9-9900K, способный без проблем положить на лопатки любую десктопную модель AMD в большинстве игровых приложений (но не во всех), внезапно уступил не только 12-ядерному 24-поточному AMD Ryzen 9 3900X (на 28-29 %), но и серьёзно отстал от его 6-ядерного 12-поточного «соплеменника» в лице Ryzen 5 3600 (на 25-27 %).

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Источник изображений: ComputerBase

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По словам специалистов источника, им было трудно поверить в эти результаты, поэтому они произвели «замеры» ещё несколько раз — итог был одинаков. Пока сложно сказать, почему процессоры AMD с архитектурой Zen 2 продемонстрировали столь высокий уровень производительности по сравнению со своими соперниками из стана Intel — возможно, всё дело в большом объёме кэш-памяти, либо оптимизация игры пока что далека от идеала.

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Теги

amd intel ryzen 3000 core i9-9900k xcom chimera squad
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