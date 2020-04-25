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Пару дней назад компания AMD обрадовала компьютерную общественность, представив две новые доступные модели — Ryzen 3 3300X и Ryzen 3 3100. Хотя новинки ещё не поступили в продажу, некоторые исследователи уже имеют возможность провести ряд «замеров», а благодаря «наводке» энтузиаста под ником _rogame у нас есть шанс оценить достижения одной из новых моделей в популярном тестовом пакете 3DMark Fire Strike.

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Взглянув на имеющиеся данные, можно отметить, что 4-ядерный 8-поточный AMD Ryzen 3 3300X функционировал на частоте 3,8 ГГц в базовом режиме с повышением до 4,35 ГГц в максимальном. Кроме того, система включала в себя системную плату B450 GAMING PLUS MAX производства MSI и два модуля оперативной памяти DDR4-3200 от G.Skill общим объёмом 16 Гбайт.

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Источник изображения: 3DMark

В подтесте, который оценивает производительность CPU, представленному образцу удалось получить 14 699 баллов (Physics Score) — данного результата было достаточно, чтобы превзойти оппонента из стана Intel в лице 4-ядерного/8-поточного Core i7-7700K в среднем на 2-5 %.

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