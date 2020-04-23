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Несколько дней назад AMD официально явила миру младшие модели линейки настольных процессоров Ryzen третьего поколения, а сегодня, благодаря неутомимому энтузиасту под ником TUM_APISAK, в сети появилась свежая порция информации, иллюстрирующая уровень производительности одной из новинок в популярном бенчмарке Geekbench 5.

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Пристально взглянув на имеющиеся данные, можно отметить, что десктопный процессор AMD Ryzen 3 3100 получил в своё распоряжение 4 ядра/8 потоков с частотными характеристиками 3,6/3,9 ГГц в базовом/максимальном режимах и смог продемонстрировать следующие результаты: в состязании для одного потока новинка добилась итоговой оценки в 1141 балл, отстав от Intel Core i7-7700K, наделённого 4 ядрами с поддержкой гиперпоточности и частотной формулой 4,2/4,5 ГГц, в среднем на 7,6 %, а в многопоточном подтесте ей удалось набрать 4928 баллов, превзойдя достижения своего оппонента на ~4,1 %.

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Средняя оценка Core i7-7700K. Источник изображений: Geekbench

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Стоит напомнить, что в продажу AMD Ryzen 3 3100 должен поступить во второй половине мая с рекомендованной стоимостью $99, а его вероятными соперниками станут новые модели настольных процессоров Intel 10-го поколения семейства Core i3, имеющие в своём распоряжении 4 ядра с поддержкой технологии Hyper-Threading, которые должны появиться на прилавках магазинов примерно в эти же сроки.