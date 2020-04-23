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Младший 4-ядерный 8-поточный AMD Ryzen 3 3100 превзошёл Intel Core i7-7700K в многопоточном тесте Geekbench 5

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Несколько дней назад AMD официально явила миру младшие модели линейки настольных процессоров Ryzen третьего поколения, а сегодня, благодаря неутомимому энтузиасту под ником TUM_APISAK, в сети появилась свежая порция информации, иллюстрирующая уровень производительности одной из новинок в популярном бенчмарке Geekbench 5.

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Пристально взглянув на имеющиеся данные, можно отметить, что десктопный процессор AMD Ryzen 3 3100 получил в своё распоряжение 4 ядра/8 потоков с частотными характеристиками 3,6/3,9 ГГц в базовом/максимальном режимах и смог продемонстрировать следующие результаты: в состязании для одного потока новинка добилась итоговой оценки в 1141 балл, отстав от Intel Core i7-7700K, наделённого 4 ядрами с поддержкой гиперпоточности и частотной формулой 4,2/4,5 ГГц, в среднем на 7,6 %, а в многопоточном подтесте ей удалось набрать 4928 баллов, превзойдя достижения своего оппонента на ~4,1 %.

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Средняя оценка Core i7-7700K. Источник изображений: Geekbench

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Стоит напомнить, что в продажу AMD Ryzen 3 3100 должен поступить во второй половине мая с рекомендованной стоимостью $99, а его вероятными соперниками станут новые модели настольных процессоров Intel 10-го поколения семейства Core i3, имеющие в своём распоряжении 4 ядра с поддержкой технологии Hyper-Threading, которые должны появиться на прилавках магазинов примерно в эти же сроки.

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amd intel i7-7700k ryzen 3 3100
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Если я где либо в магазинах читаю -геймерский ,значит тут разводят школьников ,при этом продают откровенную дрянь для тех кто не сечет. А теперь и на этом сайте ,ну что ж приплыли.
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DarkOne
21:26
Что то я слышал, что вроде как у них даже степпинг ядра один и тот же (R0? или это про другие "пары"...), но не уверен. Что-то было на канале "этот компьютер". Кстати советую, если не смотрели. Там пр...
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LoL
21:26
Цена? Чем не превосходство? Ой3 7700к уже сдулся до уровня плинтуса)
Младший 4-ядерный 8-поточный AMD Ryzen 3 3100 превзошёл Intel Core i7-7700K в многопоточном тесте Geekbench 5
alex1377228
21:25
еее догнал 5 летний проц без разгона
Младший 4-ядерный 8-поточный AMD Ryzen 3 3100 превзошёл Intel Core i7-7700K в многопоточном тесте Geekbench 5
Kopcheniy
21:24
Gulftown я помню, только если они в том же числовом семействе выходили, и под тот же чипсет, то где здесь 2 поколения? Чисто из-за небольших различий в архитектуре? То же самое было и у 1156 - тот же ...
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sumrack
21:19
Другими словами супер новые 7нм технологии спустя 3 года догнали старый процессор. Где превосходство спустя 3 года?
Младший 4-ядерный 8-поточный AMD Ryzen 3 3100 превзошёл Intel Core i7-7700K в многопоточном тесте Geekbench 5
Appengamer
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