Младший 4-ядерный 8-поточный AMD Ryzen 3 3100 превзошёл Intel Core i7-7700K в многопоточном тесте Geekbench 5
Несколько дней назад AMD официально явила миру младшие модели линейки настольных процессоров Ryzen третьего поколения, а сегодня, благодаря неутомимому энтузиасту под ником TUM_APISAK, в сети появилась свежая порция информации, иллюстрирующая уровень производительности одной из новинок в популярном бенчмарке Geekbench 5.
реклама
Пристально взглянув на имеющиеся данные, можно отметить, что десктопный процессор AMD Ryzen 3 3100 получил в своё распоряжение 4 ядра/8 потоков с частотными характеристиками 3,6/3,9 ГГц в базовом/максимальном режимах и смог продемонстрировать следующие результаты: в состязании для одного потока новинка добилась итоговой оценки в 1141 балл, отстав от Intel Core i7-7700K, наделённого 4 ядрами с поддержкой гиперпоточности и частотной формулой 4,2/4,5 ГГц, в среднем на 7,6 %, а в многопоточном подтесте ей удалось набрать 4928 баллов, превзойдя достижения своего оппонента на ~4,1 %.
реклама
Средняя оценка Core i7-7700K. Источник изображений: Geekbench
рекламаСтоит напомнить, что в продажу AMD Ryzen 3 3100 должен поступить во второй половине мая с рекомендованной стоимостью $99, а его вероятными соперниками станут новые модели настольных процессоров Intel 10-го поколения семейства Core i3, имеющие в своём распоряжении 4 ядра с поддержкой технологии Hyper-Threading, которые должны появиться на прилавках магазинов примерно в эти же сроки.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила