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Процессор Intel Celeron G5920 замечен в Geekbench 4 — одна из самых доступных моделей Comet Lake-S превзошла свою предшественницу

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Уже совсем скоро перед широким компьютерным сообществом предстанет очередное поколение настольных процессоров Intel, а благодаря ряду популярных бенчмарков особо нетерпеливые энтузиасты могут составить своё мнение касательно производительности ещё не анонсированных CPU уже сейчас: так, сегодня известный «сетевой детектив» momomo_us делится с общественностью результатами тестирования одной из самых доступных моделей семейства Comet Lake-S в тестовом пакете Geekbench 4.

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Согласно имеющимся данным, десктопный процессор Intel Celeron G5920 получил в своё распоряжение 2 ядра без поддержки гиперпоточности, функционирующих на частоте 3,5 ГГц. В однопоточной дисциплине представленному образцу удалось получить 3819 баллов, а в многопоточном состязании — 6474 очка, обойдя своего предшественника в лице Celeron G4920, имеющего в своём арсенале те же 2 ядра, но работающих на более низкой частоте — 3,2 ГГц, в среднем на 2,5 % и 4,5 % соответственно.

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Источник изображения: Geekbench

Стоит напомнить, что анонс модели нижнего ценового сегмента, равно как и её «старших соплеменников», а также сопутствующей платформы в виде материнских плат на базе наборов системной логики 400-й серии, должен состояться 30 апреля, при этом стоимость Celeron G5920 на старте продаж, судя по предварительным данным, составит около 58 евро.

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