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Дебют настольных процессоров от Intel, принадлежащих к 10-му поколению, стал негласным призывом для производителей материнских плат постепенно «рассекречивать» информацию касательно своих новых продуктов, основанных на наборе системной логики Z490: сегодня, благодаря усилиям «сетевого детектива» KOMACHI_ENSAKA, появились данные о топовой плате производства MSI.

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Согласно данным ресурса VideoCardz , флагманская материнская плата MSI MEG Z490 GODLIKE получит три усиленных слота PCIe x16, один PCIe x1, а также три разъёма M.2, снабжённых алюминиевыми радиаторами. Кроме того, в комплект поставки продукта входит специальная плата расширения Xpander-Z Gen 4, предназначенная для расширения количества слотов M.2 – именно такая же поставляется с MEG X570 GODLIKE и поддерживает накопители с интерфейсом PCIe версии 4.0.

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Источник изображения: VideoCardz

На плате реализована 18-фазная система питания (16+1+1, 90A), что требует стандартного 24-контактного коннектора и пару 8-контактных. На элементах VRM установлен массивный радиатор.

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Помимо этого, флагманский продукт имеет в своём распоряжении два разъёма Thunderbolt 3, по одному Ethernet-порту Aquantia 10 GbE и Realtek 2.5 GbE, модули WiFi и Bluetooth, а также встроенный OLED-дисплей.

Стоит напомнить, что судя по имеющимся данным, предварительная стоимость MSI MEG Z490 GODLIKE в Европе составит около 960 евро.