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Официальный анонс настольных процессоров Intel 10-го поколения близится с каждым днём, поэтому неудивительно, что всё больше энтузиастов получают в своё распоряжение новые продукты, не отказывая себе в удовольствии протестировать их: так, сегодня появилась очередная порция данных касательно достижений одной из новинок в бенчмарке Geekbench 4.

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Исходя из представленных записей, флагманский процессор Intel Core i9-10900KF, получивший 10 ядер с поддержкой гиперпоточности и частотной формулой 3,8/5,2 ГГц в базовом/максимальном режимах, смог продемонстрировать следующие результаты: в однопоточном подтесте ему удалось набрать 6287 баллов, что помогло ему взять верх над AMD Ryzen 9 3900X, имеющим в своём арсенале 12 ядер/24 потока с частотой 3,8/4,6 ГГц, в среднем на 11 %, а вот в многопоточной дисциплине показателя в 39103 очка оказалось маловато — модель «красной команды» была производительнее на ~17 %.

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Источник изображения: Geekbench

Если же сравнить достижения Core i9-10900KF с возможностями своего предшественника в лице 8-ядерного/16-поточного Core i9-9900K, то наблюдается явный перевес в сторону новинки: при равных результатах в тесте для одного потока процессор семейства Comet Lake-S в многопоточной дисциплине превосходит модель прошлого поколения на ~12 %.

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