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В преддверии дебюта десктопных процессоров Intel 10-го поколения производители материнских плат постепенно «рассекречивают» всё новые данные касательно своих системных плат, основанных на наборе системной логики Intel Z490: буквально вчера ASUS нечаянно поделилась изображениями парочки материнских плат в исполнении LGA 1200, а сегодня, благодаря «зоркому глазу» энтузиаста momomo_us, появились фото ещё одного продукта компании, сообщает ресурс VideoCardz.

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Материнская плата ASUS TUF GAMING Z490-PLUS располагает тремя слотами PCIe x1 и парочкой PCIe x16, а также двумя разъёмами M.2 и встроенным модулем Wi-Fi. Кроме того, продукт имеет в своём распоряжении четыре слота для установки модулей оперативной памяти.

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Источник изображений: VideoCardz

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Стоит напомнить, что появление первых системных плат на базе чипсета Intel Z490, судя по имеющимся данным, намечено на середину мая.