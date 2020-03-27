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Флагманский Intel Core i9-10900K не смог обойти AMD Ryzen 9 3900X в многопоточном тесте Geekbench 5

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Дебют настольных процессоров Intel 10-го поколения неумолимо приближается, поэтому неудивительно, что новинки с завидной регулярностью появляются в разнообразных популярных тестовых пакетах: на сей раз известный «сетевой детектив» TUM_APISAK обнаружил запись, иллюстрирующую уровень производительности флагманской модели семейства Comet Lake-S в известном бенчмарке Geekbench 5.

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Судя по представленным данным, базовая частота процессора Intel Core i9-10900K, наделённого 10 ядрами/20 потоками, составила 3.7 ГГц, а максимальное её значение достигло отметки ~5.1 ГГц. Кроме того, система включала в себя материнскую плату ASRock Z490M Pro4.

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В однопоточном тесте флагман нового поколения смог набрать 1437 очков, что помогло ему обойти своего 12-ядерного 24-поточного оппонента в лице AMD Ryzen 9 3900X в среднем на 12,4 %, а вот в многопоточной дисциплине результата в 11390 баллов было недостаточно — модель «красной команды» оказалась впереди на 6.6 %.

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Средний результат AMD Ryzen 9 3900X

Если же сравнить достижения Core i9-10900K с показателями флагмана прошлого поколения, Core i9-9900KS, то новинка ожидаемо превосходит своего предшественника: в тесте для одного потока прирост незначителен — около 1,8 %, а вот в многопоточном состязании перевес составляет в среднем 20,4 %.

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Средний результат Intel Core i9-9900KS

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Источник изображений: Geekbench 5

Стоит напомнить, что согласно ряду утечек, предварительная стоимость Intel Core i9-10900K в европейской рознице составит около €500 (без учёта НДС), а дебют новых настольных моделей ожидается уже 30 апреля.

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SK.art
07:13
Тот самый случай, когда купил, на сэкономленные на школьных завтраках, православный 9940х за 55к. И плевать хотел на эти поделки...
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CECTPA_MAPUHA
07:13
К 15 рублям за коммент еще +15 накидывают. Такая себе надбавка?
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Мавлет Компотов
07:12
По сути новый только I9 10900k, все остальное просто переименовали:i7 7700k теперь i3, I9 9900k теперь i7 10700k, i7 8700k теперь I5 10600k и тд. Координально нового ничего не сделали. Ну дак если кон...
10-ядерный Intel Core i9-10900K поступит в продажу в мае 2020 года
Alexey Fedunin
07:07
а зачем тогда амд кокупать?
10-ядерный Intel Core i9-10900K поступит в продажу в мае 2020 года
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