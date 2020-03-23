Технология NVIDIA DLSS 2.0 повышает производительность в 2-4.6 раза — даже GeForce RTX 2060 позволит играть в 4К
Технология Deep Learning Super Sampling (DLSS), использующая возможности нейронной сети для повышения игровой производительности с задействованием тензорных ядер и ставшая одной из «фишек» графических адаптеров NVIDIA, получила новую версию под номером 2.0, характеризующуюся рядом существенных улучшений, способных не только повысить значение fps, но и избавить внимательного геймера от «замыливания», чем грешила предыдущая итерация данной технологии.
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NVIDIA DLSS 2.0 уже доступна в ряде популярных игр, в том числе Control, Deliver Us The Moon, Wolfenstein: Youngblood, MechWarrior 5: Mercenaries, поэтому специалисты «зелёной команды» с удовольствием делятся с широкой общественностью отличительными особенностями при задействовании новой технологии.
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Действительно, прирост производительности при активации NVIDIA DLSS 2.0, судя по имеющимся тестам, при разрешениях 1920x1080 и 2560x1440 может достигать 60-76 %, а при 3840x2160 значение кадровой частоты увеличивается в 2-4.6 раза, поэтому даже владельцы видеокарты GeForce RTX 2060 смогут насладиться всеми прелестями игрового процесса в 4K при максимальных настройках качества.
Взглянув на представленные изображения, можно отметить, что специалисты NVIDIA на самом деле существенно доработали технологию DLSS — если сравнивать оригинальную и обновлённую версии, то качество изображения действительно ощутимо улучшилось. Кроме того, утверждается, что применение сглаживания сможет даже повысить качество исходного изображения, но только в некоторых случаях.
Источник изображений: NVIDIA
Естественно, при задействовании NVIDIA DLSS 2.0 требовательные геймеры с топовыми системами смогут найти массу недочётов, однако для владельцев «железа» попроще данная технология может стать входным билетом в мир 4K.
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