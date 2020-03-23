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NVIDIA DLSS 2.0, масштабное обновление технологии машинного обучения для суперсэмплинга изображения, которое обсуждалось не так давно на онлайн пресс-конференции зеленой компании.

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Обновленная технология NVIDIA DLSS 2.0 приносит с собой следующие возможности:

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- Улучшенное качество картинки - DLSS 2.0 предоставляет исходное качество картинки с использованием половины пикселей. Технология применяет новые алгоритмы временного накопления информации для получения более четких деталей изображения и увеличения FPS в играх.

- Настраиваемые режимы работы — вторая версия DLSS предоставляет 3 уровня обработки картинки (Производительность, Сбалансированное и Качество), которые влияют на разрешение рендера изображения, а в режиме "Производительность" поддерживается 4‐х кратный суперсемплинг.

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- Улучшенное масштабирование всех RTX GPU Nvidia - новые алгоритмы AI эффективнее использует тензорные ядра ГП Nvidia для выполнения рендера картинки, тем самым повышая FPS в играх и расширяя поддержку ГПУ RTX.

- Единая сеть — первой DLSS требовалось обучаться каждому игровому проекту, но DLSS последней версии теперь предоставляет общую сеть AI, тем самым убирая потребность в оптимизации для каждой видеоигры. Это ускоряет внедрение в проекты, и увеличивает количество видеоигр с поддержкой DLSS. Доработанная сеть AI теперь взаимодействует с тензорными ядрами эффективнее, тем самым увеличивая свое быстродействие до двух раз.Оригинальная DLSS могла увеличивать число пикселей кадра в два раза, то DLSS второй версии теперь увеличивает разрешение картинки в 4 раза, преобразуя картинку из Full HD в 4K более эффективно. Сеть AI Nvidia так же собирает информацию в режиме реального времени, производит использование нескольких кадров и направлений движения для модуляции конечного кадра. Данный прием позволяет получать качественное изображение, а сеть Nvidia имеющая в своем распоряжении большие объемы данных, обеспечивает улучшенное масштабирование картинки.

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Может быть, самой продвинутой возможностью будет последняя, так как теперь переработанному «полностью синтетическому тренировочному набору AI» не нужно обучаться каждой видеоигре, что повысит привлекательность технологии среди разработчиков.

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Компания NVIDIA еще анонсировала видеоигры, в которых будет применяться DLSS 2.0 - это Control от студии Remedy и MechWarrior. Remedy обновит игру полностью с оригинальной DLSS до версии 2.0, а MechWarrior получит сразу DLSS последней версии.

MechWarrior 5 - проект на движке Unreal Engine версии 4, и NVIDIA объявила о доступности ветки DLSS 2.0 UE4 для разработчиков, что бы улучшить внедрение технологии.