Стал известен период дебюта настольных процессоров Intel 10-го поколения – один из представителей Comet Lake-S предстал на фото
Информация касательно даты дебюта настольных процессоров Intel 10-го поколения, несомненно, интересует многих почитателей продукции «синей команды», однако официальные источники до сих пор хранят загадочное молчание. Спасти ситуацию и поберечь нервы особо нетерпеливых энтузиастов вызвался азиатский ресурс UNIKO's Hardware, в распоряжении которого оказались свежие данные, приоткрывающие завесу тайны над некоторыми подробностями появления новинок, а также первые фотографии одного из представителей Comet Lake-S.
реклама
Источник изображения: Intel
рекламаСогласно опубликованному слайду, содержащему информацию об «окне», в рамках которого будут анонсированы процессоры Intel 10-го поколения, дебют новинок можно ожидать в следующем квартале текущего года в период с 13 апреля по 26 июня — именно тогда падёт и эмбарго, запрещающее публикацию обзоров новых моделей. Кроме того, в который раз подтверждаются уже известные данные: процессоры семейства Comet Lake-S получат вплоть до 10 ядер, а их уровень TDP будет достигать 125 Вт.
рекламаПомимо этого, перед широкой общественностью впервые предстала массовая модель процессора Intel Core i5-10400 – по имеющимся данным, новинка наделена 6 ядрами с поддержкой гиперпоточности, что выгодно отличает новый CPU от своего предшественника, и способна функционировать на частоте 2,9 ГГц в базовом режиме с возможностью увеличения до 4,3/4.0 ГГц в турборежиме при активности одного/всех ядер. Энергопотребление новинки остановилось на отметке в 65 Вт.
реклама
Источник изображений: UNIKO's Hardware
реклама
Стоит напомнить, что в эти же временные рамки должны выйти материнские платы с разъёмом LGA 1200, основанные на новых чипсетах 400-й серии, которые смогут принять «на борт» новые модели настольных CPU. При этом, судя по имеющимся данным, технические характеристики новинок будут мало чем отличаться от возможностей своих предшественниц.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила