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Информация касательно даты дебюта настольных процессоров Intel 10-го поколения, несомненно, интересует многих почитателей продукции «синей команды», однако официальные источники до сих пор хранят загадочное молчание. Спасти ситуацию и поберечь нервы особо нетерпеливых энтузиастов вызвался азиатский ресурс UNIKO's Hardware, в распоряжении которого оказались свежие данные, приоткрывающие завесу тайны над некоторыми подробностями появления новинок, а также первые фотографии одного из представителей Comet Lake-S.

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Источник изображения: Intel

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Согласно опубликованному слайду, содержащему информацию об «окне», в рамках которого будут анонсированы процессоры Intel 10-го поколения, дебют новинок можно ожидать в следующем квартале текущего года в период с 13 апреля по 26 июня — именно тогда падёт и эмбарго, запрещающее публикацию обзоров новых моделей. Кроме того, в который раз подтверждаются уже известные данные: процессоры семейства Comet Lake-S получат вплоть до 10 ядер, а их уровень TDP будет достигать 125 Вт.

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Помимо этого, перед широкой общественностью впервые предстала массовая модель процессора Intel Core i5-10400 – по имеющимся данным, новинка наделена 6 ядрами с поддержкой гиперпоточности, что выгодно отличает новый CPU от своего предшественника, и способна функционировать на частоте 2,9 ГГц в базовом режиме с возможностью увеличения до 4,3/4.0 ГГц в турборежиме при активности одного/всех ядер. Энергопотребление новинки остановилось на отметке в 65 Вт.

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Источник изображений: UNIKO's Hardware

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