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Спецификации материнских плат на базе чипсетов Intel 400-й серии для процессоров 10-го поколения (Comet Lake-S) появились в сети

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О намерениях компании Intel представить очередное поколение своих настольных процессоров, относящихся к семейству Comet Lake-S, известно уже достаточно давно. Согласно ряду «утечек», новые CPU будут производиться по улучшенному 14-нм технологическому процессу, а для их функционирования понадобятся материнские платы на основе новых чипсетов 400-й серии с разъёмом LGA 1200, и многие крупные производители уже готовы явить миру свои продукты, а благодаря «сетевому детективу» momomo_us, появилась информация о технических характеристиках новых системных плат производства тайваньской компании Elitegroup Computer Systems.

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Источник изображения: Intel

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Согласно найденному pdf-документу, в «арсенале» компании имеются как модели на старшем чипсете, так и более доступные продукты, предназначенные для процессоров Intel 10-го поколения. Наиболее оснащённая материнская плата, основанная на топовом чипсете (предположительно, Z490), получит по три слота PCIe x16 и PCIe x1 версии 3.0, 6 портов SATA 6 Гбит/с, 2 слота для накопителей в форм-факторе M.2 с поддержкой памяти Intel Optane, а также один разъём M.2 для подключения контроллеров беспроводных сетей. Кроме того, новинка сможет похвастаться 2,5-гигабитным Ethernet-контроллером и 8-канальной аудиоподсистемой. Её менее «продвинутая» соплеменница на базе аналогичного чипсета лишится одного слота PCIe x16 и будет довольствоваться лишь гигабитным портом. Кроме того, обе модели оснащаются 4 слотами для оперативной памяти DDR4-3200+ и выполнены в форм-факторе ATX.

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Оснащение платы на более «простом» наборе системной логики (вероятно, H470) чуть поскромнее: продукт наделён двумя слотами PCI Express x16 Gen 3.0 (один сможет функционировать на максимальной скорости, другой же представляет собой слот x4), двумя разъёмами PCIe x1 версии 3.0, 4 портами SATA 6 Гбит/с, а также имеет по одному слоту M.2 для накопителей и контроллеров. В арсенале новинки имеется 4 разъёма для модулей памяти DDR4-2666, 6-канальный аудиоконтроллер и гигабитный Ethernet-порт.

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Самая доступная модель на базе младшего чипсета (предположительно, H410), получила всего лишь один слот PCIe x16, два разъёма PCIe x1, один слот PCI, 4 порта SATA 6 Гбит/с, 6-канальную аудиоподсистему, гигабитный Ethernet-контроллер и два разъёма для оперативной памяти DDR4-2666/2400.

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Источник изображений: MiniPC.de

Таким образом, новые модели материнских плат, основанные на чипсетах 400-й серии, мало чем отличаются от своих предшественниц, однако стоит учесть, что данные характеристики могут быть лишь предварительными и в будущем претерпят изменений. Впрочем, согласно ряду «утечек», на какие-либо кардинальные изменения по сравнению с наборами системной логики 300-й серии рассчитывать не приходится.

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Спецификации материнских плат на базе чипсетов Intel 400-й серии для процессоров 10-го поколения (Comet Lake-S) появились в сети
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