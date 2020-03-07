Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Как известно, в обозримом будущем NVIDIA намерена явить миру очередное поколение своих графических продуктов под кодовым именем Ampere, а сегодня, благодаря ресурсу Wccftech, который, в свою очередь, ссылается на некий азиатский источник, появились новые данные касательно технических характеристик старшего графического процессора GA100, который станет основой для высокопроизводительных решений.

реклама

Источник изображения: Wccftech

реклама

По информации источника, графический чип NVIDIA GA100 в полной конфигурации будет наделён 128 вычислительными блоками и 8192 ядрами CUDA, а максимальная частота достигнет значения в 2,2 ГГц. Графические продукты на базе топового чипа будут оснащаться 24 или 48 Гбайт видеопамяти типа HBM2E, а уровень TDP новинок остановится на отметке в 300 Вт. Кроме того, утверждается, что количество тензорных ядер будет повышено вдвое, поэтому стоит ожидать их увеличения вплоть до 2048 штук.

Если верить данным слухам, скачок по сравнению с топовым продуктом прошлого поколения в лице NVIDIA Quadro GV100, имеющим в своём распоряжении 5120 CUDA-ядер и 640 тензорных ядер, поистине впечатляет. Основываясь на технических характеристиках чипа GA100, можно рассчитать примерный уровень производительности новинки: при вычислениях с одинарной точностью (FP32) — 36 TFLOPs, при вычислениях с двойной точностью (FP64) — 18 TFLOPs. Таким образом, новый графический чип окажется быстрее своего предшественника более чем в два раза.

реклама

Стоит напомнить, что несколько дней назад парочка загадочных чипов уже мелькала в тестовом пакете Geekbench, причём старший продукт, наделённый 118 вычислительными блоками и функционирующий на частоте 1,11 ГГц, смог обогнать ускоритель Tesla V100 (Tesla V100-PCIE-32GB) и топовую игровую видеокарту GeForce RTX 2080 Ti на 19,7 и 42,9 % соответственно.

Источник изображения: Geekbench

реклама

Таким образом, если слухи окажутся верными, новые графические решения NVIDIA получат ощутимый прирост к производительности по сравнению с моделями текущего поколения, однако, как полагается, к подобного рода «утечкам» стоит относиться с осторожностью.