Загадочные графические продукты NVIDIA оказались ощутимо производительнее GeForce RTX 2080 Ti и превзошли Tesla V100
Как известно, в обозримом будущем NVIDIA намерена представить новые графические решения под кодовым именем Ampere, производительность которых, согласно ряду «утечек», возрастёт на 50-75 % по сравнению с продуктами текущего поколения, и похоже, это может соответствовать действительности, по крайней мере, на это указывают результаты тестов парочки загадочных графических продуктов, замеченных энтузиастом _rogame в базе данных Geekbench.
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Исходя из представленных данных, старший GPU функционирует на максимальной частоте 1,11 ГГц и имеет в своём распоряжении 118 вычислительных блоков, что указывает на наличие 7552 ядер CUDA, а менее производительный графический процессор, работающий на частоте 1,01 ГГц, наделён 108 вычислительными блоками (6912 CUDA-ядер). Графические решения получили 23,8 и 46,8 Гбайт видеопамяти соответственно.
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В подтесте OpenCL старший продукт смог набрать 184096 баллов, превзойдя графический ускоритель Tesla V100 (Tesla V100-PCIE-32GB), занимающий первую строчку в топе бенчмарка Geekbench, в среднем на 19,7 %. Если же сравнить достижения новинки с наиболее производительной геймерской видеокартой GeForce RTX 2080 Ti, то превосходство ещё более ощутимое — 42,9 %.
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Источник изображений: Geekbench
рекламаМенее оснащённый графический чип также продемонстрировал впечатляющие результаты, обойдя продукт со второй строчки рейтинга (Tesla V100-SXM2-16GB) на 1,2 %, а также оторвавшись от GeForce RTX 2080 Ti на 10 %.
Стоит заметить, что судя по всему, рассчитывать на появление представленных устройств в массовом сегменте не стоит — вероятнее всего, данные продукты представляют собой графические ускорители, предназначенные для высокопроизводительных систем.
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