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Помимо откровений касательно графических продуктов с архитектурой RDNA 2 (Navi 2X) и RDNA 3 (Navi 3X), представители AMD поведали компьютерной общественности о предстоящих планах насчёт будущих процессоров для настольного и серверного сегментов, а ресурс AnandTech поделился некоторыми подробностями сего действа.

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Как и прежде, наибольший упор компания AMD делает на корпоративный сегмент, предлагающий широкие финансовые возможности, однако своевременно информировать рядовых потребителей также не забывает.

Впрочем, о намерениях «красной команды» выпустить серверные процессоры Epyc под кодовым именем Milan, основанные на архитектуре Zen 3, к концу 2020 года было известно достаточно давно, а вот официальные разъяснения касательно CPU с обозначением Genoa были даны буквально только что — ожидается, что первые 5-нм продукты на базе Zen 4 появятся лишь в конце 2021 или даже в начале 2022 года.

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Что касается настольных процессоров Ryzen четвёртого поколения под кодовым названием Vermeer, то их дебют, по сообщениям компании, также должен состояться в конце текущего года, а вся линейка потребительских продуктов, базирующихся на архитектуре Zen 3, включающая в себя в том числе HEDT-процессоры, мобильные и настольные APU, будет доступна к концу 2021 года.

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Источник изображений: AMD

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Стоит напомнить, что, согласно разнообразным слухам, архитектура Zen 3 принесёт значительный прирост количества исполняемых инструкций за такт (IPC) — вплоть до 17 %, а также повышение частотных характеристик.

«Зоркий глаз» оверклокера мог заметить исчезнувший знак «+» рядом с «7 нм» в обозначении техпроцесса, смысл которого, в представлении AMD, сводился к некоторым технологическим улучшениям, однако после того, как некоторые энтузиасты отождествили данное обозначение с 7-нм техпроцессом с использованием EUV (N7+), было принято решение отказаться от этой практики дабы не вводить общественность в заблуждение.

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Стоит отметить, что планы AMD в будущем могут несколько измениться, что повлияет на даты дебюта новинок.