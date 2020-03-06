Графические процессоры Navi 2X с архитектурой RDNA 2 появятся в конце 2020 года — показатель производительность/ватт увеличится на 50 %
В рамках мероприятия Financial Analyst Day 2020 представители компании AMD поделились с широкой общественностью своими планами касательно будущих графических продуктов и поведали некоторую информацию об их технических характеристиках и дате дебюта, сообщает ресурс VideoCardz.
рекламаПрежде всего стоит отметить, что теперь AMD чётко разграничила архитектуры, предназначенные для разных задач: так, RDNA уготована участь игровой платформы, а CDNA будет предназначаться для высокопроизводительных систем.
рекламаАрхитектура RDNA 2 станет основой для 7-нм графических процессоров Navi 2X, будет единой как для ПК, так и для консолей следующего поколения, принесёт аппаратную поддержку технологии трассировки лучей (Ray Tracing) и Variable Rate Shading (VRS), а также 50-процентный прирост параметра производительность/ватт по сравнению с RDNA прошлого поколения. По заверениям AMD, новые продукты смогут удовлетворить запросы самых требовательных геймеров, предпочитающих разрешение 4K.
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рекламаЕё преемницей станет архитектура RDNA 3, которая «вдохнёт жизнь» в GPU Navi 3X. Что касается технологического процесса производства, то информация достаточно туманна — утверждается, что новые продукты будут выпускаться по неким улучшенным нормам, однако будет ли это 7-нм+ или 5-нм техпроцесс, пока неизвестно.
Кроме того, на одном из слайдов была представлена некая новая модель видеокарты — вполне возможно, что это так называемая Big Navi, которая, по слухам, сможем противостоять флагманским видеокартам NVIDIA. Впрочем, судить по внешнему виду о принадлежности модели к тому или иному сегменту, несомненно, достаточно трудно.
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Источник изображений: AMD
Дебют первых продуктов с архитектурой RDNA 2 ожидается к концу 2020 года, в то время как RDNA 3 стоит ожидать не ранее 2021.
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