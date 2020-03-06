Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В рамках мероприятия Financial Analyst Day 2020 представители компании AMD поделились с широкой общественностью своими планами касательно будущих графических продуктов и поведали некоторую информацию об их технических характеристиках и дате дебюта, сообщает ресурс VideoCardz.

реклама

Прежде всего стоит отметить, что теперь AMD чётко разграничила архитектуры, предназначенные для разных задач: так, RDNA уготована участь игровой платформы, а CDNA будет предназначаться для высокопроизводительных систем.

реклама

Архитектура RDNA 2 станет основой для 7-нм графических процессоров Navi 2X, будет единой как для ПК, так и для консолей следующего поколения, принесёт аппаратную поддержку технологии трассировки лучей (Ray Tracing) и Variable Rate Shading (VRS), а также 50-процентный прирост параметра производительность/ватт по сравнению с RDNA прошлого поколения. По заверениям AMD, новые продукты смогут удовлетворить запросы самых требовательных геймеров, предпочитающих разрешение 4K.

реклама

реклама

Её преемницей станет архитектура RDNA 3, которая «вдохнёт жизнь» в GPU Navi 3X. Что касается технологического процесса производства, то информация достаточно туманна — утверждается, что новые продукты будут выпускаться по неким улучшенным нормам, однако будет ли это 7-нм+ или 5-нм техпроцесс, пока неизвестно.

Кроме того, на одном из слайдов была представлена некая новая модель видеокарты — вполне возможно, что это так называемая Big Navi, которая, по слухам, сможем противостоять флагманским видеокартам NVIDIA. Впрочем, судить по внешнему виду о принадлежности модели к тому или иному сегменту, несомненно, достаточно трудно.

реклама

Источник изображений: AMD

Дебют первых продуктов с архитектурой RDNA 2 ожидается к концу 2020 года, в то время как RDNA 3 стоит ожидать не ранее 2021.