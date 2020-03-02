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Во второй половине января AMD явила компьютерной общественности очередную видеокарту «пятитысячной» серии — Radeon RX 5600 XT. Новый графический адаптер получил в своё распоряжение 2304 потоковых процессора, 36 вычислительных блоков, 144 текстурных модуля и 64 блока рендеринга. Буквально за несколько дней до появления новинки на прилавках магазинов «красная команда» решилась на достаточно смелый шаг — специалисты компании выпустили в свет новую версию BIOS, благодаря которой частотные характеристики GPU и памяти возросли на 10-15 %, а планка лимитов по питанию была несколько поднята.

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Источник изображения: AMD

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Естественно, данное решение положительным образом сказалось на достижениях новинки, увеличив её производительность на 10-15 %, что помогло ей на равных соперничать с NVIDIA GeForce RTX 2060. Однако, в любой бочке мёда, как полагается, должна быть своя ложка дёгтя: по информации ресурса Guru3D , далеко не все производители видеокарт оснастили Radeon RX 5600 XT новой прошивкой, и немаловажную роль в этом сыграло распространение печально известного коронавируса.

Кроме того, специалисты немецкого издания ComputerBase провели собственное расследование и выяснили, что большинство новинок в Европе поставляется со старой версией BIOS, поэтому рассчитывать на прирост производительности прямо «из коробки» не стоит.

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Естественно, опытные пользователи могут обновить прошивку собственноручно, выполнив ряд манипуляций, в то время как их менее «подкованным» собратьям придётся привлекать помощь со стороны.