На повышение производительности AMD Radeon RX 5600 XT рассчитывать не приходится — многие модели поставляются со старой версией BIOS
Во второй половине января AMD явила компьютерной общественности очередную видеокарту «пятитысячной» серии — Radeon RX 5600 XT. Новый графический адаптер получил в своё распоряжение 2304 потоковых процессора, 36 вычислительных блоков, 144 текстурных модуля и 64 блока рендеринга. Буквально за несколько дней до появления новинки на прилавках магазинов «красная команда» решилась на достаточно смелый шаг — специалисты компании выпустили в свет новую версию BIOS, благодаря которой частотные характеристики GPU и памяти возросли на 10-15 %, а планка лимитов по питанию была несколько поднята.
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Источник изображения: AMD
рекламаЕстественно, данное решение положительным образом сказалось на достижениях новинки, увеличив её производительность на 10-15 %, что помогло ей на равных соперничать с NVIDIA GeForce RTX 2060. Однако, в любой бочке мёда, как полагается, должна быть своя ложка дёгтя: по информации ресурса Guru3D, далеко не все производители видеокарт оснастили Radeon RX 5600 XT новой прошивкой, и немаловажную роль в этом сыграло распространение печально известного коронавируса.
Кроме того, специалисты немецкого издания ComputerBase провели собственное расследование и выяснили, что большинство новинок в Европе поставляется со старой версией BIOS, поэтому рассчитывать на прирост производительности прямо «из коробки» не стоит.
рекламаЕстественно, опытные пользователи могут обновить прошивку собственноручно, выполнив ряд манипуляций, в то время как их менее «подкованным» собратьям придётся привлекать помощь со стороны.
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