AMD Ryzen 9 3900X стал доступнее на 16 % — стоимость процессора упала до $420
AMD продолжает наступать на позиции своего основного оппонента на процессорном рынке в лице Intel, планомерно снижая стоимость своих продуктов: очередное падение цены на одну из настольных моделей Ryzen третьего поколения было замечено в заморском онлайн-магазине Amazon.
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Источник изображения: Amazon
рекламаТак, процессор AMD Ryzen 9 3900X, оснащённый 12 ядрами/24 потоками с частотной формулой 3,8/4,6 ГГц в базовом/максимальном режимах соответственно, упал в цене до минимальной в настоящий момент отметки — приобрести продукт можно всего лишь за $420, сэкономив при этом целых $79 (16 %).
В российской рознице приобрести Ryzen 9 3900X также можно без каких-либо трудностей: например, в сети компьютерных магазинов "РЕГАРД" данный процессор оценён в 40 990 рублей.
рекламаЕстественно, постепенное снижение стоимости процессоров AMD не может не приводить в восторг массового покупателя, в то время как от Intel подобной щедрости, похоже, ждать пока не приходится.
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