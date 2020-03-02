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AMD продолжает наступать на позиции своего основного оппонента на процессорном рынке в лице Intel, планомерно снижая стоимость своих продуктов: очередное падение цены на одну из настольных моделей Ryzen третьего поколения было замечено в заморском онлайн-магазине Amazon.

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Источник изображения: Amazon

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Так, процессор AMD Ryzen 9 3900X, оснащённый 12 ядрами/24 потоками с частотной формулой 3,8/4,6 ГГц в базовом/максимальном режимах соответственно, упал в цене до минимальной в настоящий момент отметки — приобрести продукт можно всего лишь за $420, сэкономив при этом целых $79 (16 %).

В российской рознице приобрести Ryzen 9 3900X также можно без каких-либо трудностей: например, в сети компьютерных магазинов "РЕГАРД" данный процессор оценён в 40 990 рублей.

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Естественно, постепенное снижение стоимости процессоров AMD не может не приводить в восторг массового покупателя, в то время как от Intel подобной щедрости, похоже, ждать пока не приходится.