Intel Core i7-10700KF оказался чуть производительнее AMD Ryzen 7 3800X в бенчмарке SiSoftware
Всё близится момент явления очередного поколения десктопных процессоров Intel перед широкой компьютерной общественностью, поэтому появление новинок в базах данных ряда известных тестовых пакетов уже ни у кого не вызывает удивления: на сей раз, благодаря стараниям энтузиаста TUM_APISAK, достижения одной из новых моделей семейства Comet Lake-S в бенчмарке SiSoftware стали народным достоянием.
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Источник изображения: SiSoftware
рекламаВзглянув на представленные данные, можно отметить, что базовая частота процессора Intel Core i7-10700KF, наделённого восемью ядрами с поддержкой гиперпоточности, остановилась на отметке в 4.0 ГГц, а среднее её значение в турборежиме чуть превысило планку в 4,9 ГГц. В арифметическом тесте процессора (Processor Arithmetic) результат новинки составил 294.33 GOPS, что помогло ей немного обогнать своего 8-ядерного 16-поточного соперника в лице AMD Ryzen 7 3800X — отрыв составил в среднем 1,3 %.
Таким образом, судя по результатам «замеров», Core i7-10700KF выглядит достойным конкурентом для Ryzen 7 3800X, однако для более точного анализа следует дождаться всесторонних тестов.
рекламаСтоит напомнить, что новые модели настольных CPU от Intel будут выпускаться по улучшенному 14-нм технологическому процессу и потребуют системных плат на базе чипсетов 400-й серии, при этом дебют новинок ожидается уже весной, а вот в каком месяце это произойдёт, пока остаётся загадкой.
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