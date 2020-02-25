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6-ядерный 12-поточный Intel Core i5-10400 не смог обойти AMD Ryzen 5 3600 в бенчмарке 3DMark Fire Strike

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Как известно, в ближайшем будущем Intel собирается явить компьютерной общественности новое поколение настольных процессоров семейства Comet Lake-S, которые будут производиться по улучшенному 14-нм технологическому процессу и потребуют материнских плат 400-й серии с разъёмом LGA 1200. Появление ещё не анонсированных новинок в базах данных ряда популярных бенчмарков стало постоянным явлением: так, сегодня, благодаря стараниям энтузиаста _rogame, появились новые данные об уровне производительности одной из новых моделей — на этот раз в известном тестовом пакете 3DMark Fire Strike.

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Источник изображения: 3DMark

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Исходя из представленных данных, процессор Intel Core i5-10400 располагает 6 ядрами с поддержкой гиперпоточности и функционирует на частоте 2,9 ГГц в базовом режиме. В подтесте, оценивающем производительность CPU, новая модель смогла получить 17 803 балла (Physics Score), оказавшись позади своего соперника из стана «красной команды» в лице AMD Ryzen 5 3600 в среднем на 4-9 %.

В противостоянии с Intel Core i7-8700, имеющим в своём распоряжении те же 6 ядер/12 потоков, но более высокие частотные характеристики (3,2/4,6 ГГц), новинка также ожидаемо оказалась позади, уступив своему предшественнику около 3-5 %.

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Стоит напомнить, что информация касательно даты дебюта десктопных процессоров Intel 10-го поколения достаточно туманна: ряд источников говорит об анонсе новинок уже в марте, в то время как более пессимистичные прогнозы переносят это событие на апрель-май.

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Теги

amd intel ryzen 5 3600 core i5-10400
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Акакий Жопиков
23:59
А какое значение имеет население города? Если население города меньше 200к, то там горячая вода не нужна?😂
Проблемы с производством базовых компонентов приведут к удорожанию всей электроники
Nikolay Yeryomenko
23:58
Ну у меня Ryzen APU нет, но вот интересно как там Chrome c аппаратным ускорением работает на YouTube например? А от всё балы в бенчмарках считаем.
6-ядерный 12-поточный Intel Core i5-10400 не смог обойти AMD Ryzen 5 3600 в бенчмарке 3DMark Fire Strike
LoL
23:58
У 1600/1600х-2600/2600х и 3600/3600х разницы от силы 0-10 процентов в максимальном разгоне первых двух) То же самое и 2700/2700х-3700х/3800х
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omoikane
23:58
Факт с срачем и предъявами в тему завалился именно ты первый. Да и в принципе твои посты в 99% мусорные.
6-ядерный 12-поточный Intel Core i5-10400 не смог обойти AMD Ryzen 5 3600 в бенчмарке 3DMark Fire Strike
Mixa8827
23:57
Объехал практически всю страну, всякое видел, но проблем с водой не встречал. Назови хотя бы 1 город (с населением от 200к) где есть проблемы с горячей водой?
Проблемы с производством базовых компонентов приведут к удорожанию всей электроники
Акакий Жопиков
23:55
Зато можно узнать очень много нового о себе) 😅
6-ядерный 12-поточный Intel Core i5-10400 не смог обойти AMD Ryzen 5 3600 в бенчмарке 3DMark Fire Strike
warmuza
23:54
СТРАНА МАЖОРОВ
Проблемы с производством базовых компонентов приведут к удорожанию всей электроники
Oleksandr Romanyuk
23:54
С 1440p и 1-0.5мс IPS? нету таких в природе
Один из самых быстрых игровых мониторов в мире с откликом всего 0,5 мс и частотой 240 Гц представила AOC
Акакий Жопиков
23:53
Жестокая правда. Но тебя ща утопят в минусах 😅
6-ядерный 12-поточный Intel Core i5-10400 не смог обойти AMD Ryzen 5 3600 в бенчмарке 3DMark Fire Strike
Акакий Жопиков
23:51
Я просто высказываю свое мнение и не перехожу на личности в отличии от некоторых.
6-ядерный 12-поточный Intel Core i5-10400 не смог обойти AMD Ryzen 5 3600 в бенчмарке 3DMark Fire Strike
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