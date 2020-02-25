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Как известно, в ближайшем будущем Intel собирается явить компьютерной общественности новое поколение настольных процессоров семейства Comet Lake-S, которые будут производиться по улучшенному 14-нм технологическому процессу и потребуют материнских плат 400-й серии с разъёмом LGA 1200. Появление ещё не анонсированных новинок в базах данных ряда популярных бенчмарков стало постоянным явлением: так, сегодня, благодаря стараниям энтузиаста _rogame, появились новые данные об уровне производительности одной из новых моделей — на этот раз в известном тестовом пакете 3DMark Fire Strike.

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Источник изображения: 3DMark

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Исходя из представленных данных, процессор Intel Core i5-10400 располагает 6 ядрами с поддержкой гиперпоточности и функционирует на частоте 2,9 ГГц в базовом режиме. В подтесте, оценивающем производительность CPU, новая модель смогла получить 17 803 балла (Physics Score), оказавшись позади своего соперника из стана «красной команды» в лице AMD Ryzen 5 3600 в среднем на 4-9 %.

В противостоянии с Intel Core i7-8700, имеющим в своём распоряжении те же 6 ядер/12 потоков, но более высокие частотные характеристики (3,2/4,6 ГГц), новинка также ожидаемо оказалась позади, уступив своему предшественнику около 3-5 %.

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Стоит напомнить, что информация касательно даты дебюта десктопных процессоров Intel 10-го поколения достаточно туманна: ряд источников говорит об анонсе новинок уже в марте, в то время как более пессимистичные прогнозы переносят это событие на апрель-май.