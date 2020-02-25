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Не успел начаться 2020 год, как компания Intel намекнула широкой общественности, что в скором времени явит миру не только настольные процессоры 10-го поколения, но и выпустит в свет их высокопроизводительных мобильных «собратьев» семейства Comet Lake-H. Известно, что новинки будут производиться по старому доброму 14-нм технологическому процессу, а их уровень TDP составит 45 Вт. А вот касательно производительности новых моделей представители Intel предпочли загадочно промолчать. Впрочем, благодаря стараниям известного энтузиаста TUM_APISAK, уже сейчас есть возможность оценить достижения одного из новых CPU в популярном бенчмарке Geekbench 4.

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Источник изображения: Geekbench

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Взглянув на имеющиеся данные, можно отметить, что мобильный процессор Intel Core i9-10880H получил в своё распоряжение 8 ядер с поддержкой гиперпоточности, способных функционировать на частоте 2,3 ГГц в базовом режиме с возможностью повышения до 4,9 ГГц в максимальном. В однопоточном тесте представленный CPU смог получить 5847 очков, а в многопоточном состязании набрал 31 916 баллов, обойдя своего предшественника в лице Core i9-9880H, наделённого аналогичным количеством ядер/потоков с частотной формулой 2,3/4,8 ГГц, в среднем на 10-15 и 14-18 % соответственно.

Согласно ряду «утечек», полноценный анонс высокопроизводительных мобильных процессоров Intel 10-го поколения должен состояться уже через несколько недель — примерно в эти же сроки начнутся поставки мобильных устройств, оснащённых гибридными чипами AMD Ryzen 4000 поколения Renoir.