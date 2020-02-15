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Буквально неделю назад стартовали продажи «монструозного» HEDT-процессора AMD Ryzen Threadripper 3990X, оснащённого 64 ядрами/128 потоками, способными функционировать на базовой частоте 2,9 ГГц с увеличением до 4,3 ГГц в максимальном режиме. Кроме того, новинка получила в своё распоряжение 288 Мбайт кэш-памяти, а также может похвастаться поддержкой 64 линий PCI Express 4.0 и четырёхканальным контроллером оперативной памяти.

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Источник изображения: AMD

Однако радость от впечатляющих характеристик настольной модели вскоре была несколько омрачена: как оказалось, не все редакции Windows 10 могут должным образом справиться со 128-поточным CPU. Тогда счастливым обладателям флагманского процессора рекомендовалось либо отключить SMT, либо использовать более «продвинутые» редакции Windows, в зависимости от поставленных задач. Специалисты ресурса Phoronix предлагают более радикальный способ — перейти на Linux, — подкрепляя свой совет всеобъемлющими тестами.

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Тестовая система включала в себя искомый процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X, 4 модуля оперативной памяти DDR4-3000 по 32 Гбайт каждый производства Corsair, а также пару видеокарт Radeon RX 5700 XT. В качестве операционных систем использовался дистрибутив Clear Linux 32280 с ядром Linux 5.5, Windows 10 Pro Build 18363 (November 2019 Update) и Windows 10 Enterprise Build 18363 со всеми доступными обновлениями. Для оценки масштабируемости ОС применялся тестовый пакет «Phoronix Test Suite» с активированными 16, 32, 48, 64 и 64+SMT ядрами.

В результате проведённых тестов дуэт Ryzen Threadripper 3990X и ОС Clear Linux продемонстрировал безоговорочное лидерство с ростом количества активных ядер по сравнению с Windows 10 Enterprise и Windows 10 Pro: при 16 ядрах разница была незначительной — около 8.0 % и 11.6 % соответственно, но при использовании всех возможностей HEDT-процессора (64 ядра+SMT) отрыв составил впечатляющие 29 % и 34 % соответственно.

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Источник изображения: Phoronix

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Таким образом, для задействования всех «мощностей» AMD Ryzen Threadripper 3990X рекомендуется использование Linux, естественно, если программное обеспечение, необходимое для решения поставленных задач, имеет поддержку данного семейства ОС.