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Не все редакции Windows 10 готовы к 64-ядерному 128-поточному AMD Ryzen Threadripper 3990X — разница в производительности может превышать 29 % — тестирование AnandTech

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Флагманский 64-ядерный 128-поточный процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X сегодня официально поступил в продажу, что сняло запрет на публикацию обзоров от сторонних специалистов. Стоит напомнить, что новинка относится к линейке высокопроизводительных настольных CPU, и, помимо небывалого для массового сегмента количества ядер/потоков, официально функционирующих на базовой частоте 2,9 ГГц с повышением до 4,3 ГГц в максимальном режиме, готова предложить поддержку 64 линий PCIe версии 4.0, а также оснащена 288 Мбайт кэш-памяти и 4-канальным контроллером памяти (DDR4-3200). Уровень TDP нового процессора не отличается от моделей Ryzen Threadripper третьего поколения и находится на отметке в 280 Вт.

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Источник изображения: AMD

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Как показывают результаты тестирования от специалистов ресурса AnandTech, далеко не все редакции широко распространённой операционной системы Windows 10 могут справиться с небывалым количеством потоков Ryzen Threadripper 3990X: так, версия Windows 10 Pro (Профессиональная), используемая в домашней и рабочей среде, не может должным образом работать с количеством потоков свыше 64 штук — при превышении данного предела ОС разделяет потоки на группы процессоров, в результате чего 128 потоков Ryzen Threadripper 3990X разделяются на две группы, что рядом программ воспринимается отрицательно.

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Источник изображений: AnandTech

Естественно, существуют «старшие» редакции Windows 10 с более «продвинутым» планировщиком задач, функционирующим с учётом нескольких групп процессоров, и поддержкой 256 потоков — «Профессиональная для рабочих станций» (Pro for Workstations) и «Корпоративная» (Enterprise). Кроме того, в некоторых случаях может помочь отключение технологии SMT.

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Так, в стандартном тесте бенчмарка 3D Particle Movement v2.1 деактивация SMT помогла добиться наивысших результатов, превзойдя достижения всех 128 потоков Ryzen Threadripper 3990X на 8,6 %, в то время как в тесте с использованием AVX Корпоративная версия принесла наибольший прирост, оторвавшись от Windows 10 Pro на 9,5 %.

Кроме того, ещё несколько популярных бенчмарков, а именно DigiCortex 1.20, Agisoft Photoscan 1.3.3 и POV-Ray 3.7.1, также благосклонно отнеслись к отключению SMT — выигрыш по сравнению с полноценно функционирующим процессором с использованием Windows 10 Enterprise составил 27.8 %, 3,8 % и 26,5 % соответственно.

А вот тестирование в Corona 1.3 и Blender 2.79b, а также кодирование видео в популярной утилите Handbrake 1.1.0 продемонстрировало превосходство всех 64 ядер/128 потоков на Windows 10 Enterprise — прирост производительности по сравнению с Windows 10 Pro составил 7,3 %, 7,7 % и 29,2 % соответственно.

Источник изображений: AnandTech

Таким образом, в зависимости от поставленных задач, владельцам Ryzen Threadripper 3990X потребуется либо отключение технологии SMT, либо использование редакций Windows 10, способных полноценно работать со 128-поточными моделями процессоров. Кроме того, наиболее «продвинутые» пользователи могут посмотреть в сторону других операционных систем, предоставляющих более гибкие возможности для CPU с большим количеством потоков.

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Ониже говорили, что амд только смог догнать интел. А теперь интел вдруг позади стал.
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Монитор ставят на расстоянии вытянутой руки. Если 27" 1920х1080 был для лупачей, то 31" с этим же разрешением, видимо для суперлупачей.
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Так и мобильные 4000 не совсем Зен2, а скорее Зен2+, здесь уже нет разделения на CCX и все ядра передают инфу между собой напрямую, без использования IF и имеют общий L3 кэш.
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