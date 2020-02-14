Intel Core i7-10700K на частоте 5.3 ГГц неожиданно уступил Core i9-9900K в бенчмарке PCMark 10
Несмотря на загадочное молчание официальных каналов Intel, всё больше настольных моделей 10-го поколения появляется в разнообразных бенчмарках: на сей раз, благодаря стараниям известного энтузиаста _rogame, в сети появились данные касательно уровня производительности одной из новых моделей в тестовом пакете PCMark 10.
рекламаСогласно представленным данным, базовая частота 8-ядерного 16-поточного процессора Intel Core i7-10700K остановилась на отметке 3,8 ГГц, как и гласили недавние «утечки», а вот максимальное её значение увеличилось до 5,3 ГГц вместо обещанных 5,1 ГГц — вполне возможно, что модель функционировала на повышенных частотах. В дуэте с представленной моделью «трудилась» материнская плата на базе топового чипсета Z490.
рекламаЧто касается уровня производительности новинки, то в состязании с Core i9-9900K, имеющего в своём распоряжении те же 8 ядер/16 потоков с частотными характеристиками 3,6/5,0 ГГц, новая модель неожиданно уступила своей предшественнице, оказавшись позади в дисциплинах Essentials (стандартные задачи), Productivity (офисные задачи) и Digital Content Creation (создание контента) в среднем на 7.7, 12.7 и 57.5 % соответственно, что привело к отставанию в 24.1 % в общем «зачёте».
рекламаИсточник изображений: 3DMark
Несомненно, для более точного анализа стоит дождаться всеобъемлющих тестов, но появиться они могут ещё нескоро: согласно некоторым данным, дебют новинок может состояться только в апреле-мае, однако более оптимистичные прогнозы сулят анонс процессоров Intel Comet Lake-S уже в марте.
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