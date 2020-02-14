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Тот радостный момент, когда Intel явит широкой компьютерной общественности новые настольные процессоры 10-го поколения, близится с каждым днём, но некоторые счастливчики могут «пощупать» новые продукты уже сейчас: так, в распоряжении специалистов ресурса Xfastest оказался инженерный образец Intel Core i9-10900, и они с радостью делятся его фотографиями с публикой.

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Источник изображения: Xfastest

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Судя по надписи на крышке, представленная 10-ядерная 20-поточная модель характеризуется базовой частотой в 2,5 ГГц, в то время как недавние «утечки» сообщают нам о значении в 2,8 ГГц для конечного продукта. При этом уровень TDP новинки остановился на отметке в 65 Вт.

По внешнему виду Core i9-10900 практически не отличается от Core i9-9900K: обе модели имеют одинаковые размеры и практически идентичную геометрию крышек. Кроме того, источник напоминает, что сокет будет совместим с кулерами, предназначенными для LGA 115x.

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Слева: Core i9-10900, справа: Core i9-9900KS. Источник изображений: Xfastest

Кроме того, некоторые продавцы торговой площадки Taobao хвастаются широким ассортиментом десктопных процессоров Intel Comet Lake-S, демонстрируя разнообразие моделей и делясь скриншотами CPU-Z.



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Источник изображений: Taobao

Стоит напомнить, что новые процессоры будут выпускаться по улучшенному 14-нм технологическому процессу, получат исполнение LGA 1200 и потребуют материнских плат, основанных на чипсетах 400-й серии. Флагманом линейки станет 10-ядерный 20-поточный Intel Core i9-10900K с TDP в 125 Вт, а модели семейств Core i3 и i5 получат долгожданную поддержку технологии Hyper-Threading.

Источник изображения: VideoCardz

Согласно «утечкам», уровень производительности CPU 10-го поколения под кодовым именем Comet Lake-S увеличится вплоть до 18 % в многопоточных задачах и до 8 % в Windows-приложениях по сравнению со своими предшественниками (Coffee Lake-S Refresh).



Источник изображения: Wccftech

Информация о дате дебюта новинок достаточно туманна: анонс может состояться как в марте, так и задержаться вплоть до мая.