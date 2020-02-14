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Несколько дней назад в сети появилась достаточно интересная информация о предстоящих графических продуктах Intel – тогда утверждалось, что для создания видеоадаптеров будет использоваться многокристальная компоновка, причём каждый кристалл будет содержать 128 исполнительных блоков, поэтому наиболее производительная 500-ваттная модель, состоящая из 4 кристаллов, получила бы 512 исполнительных блоков. Похоже, у специалистов ресурса Wccftech появились новые данные о продуктах Intel.

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Источник изображения: Intel

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Согласно их источникам, высокопроизводительные решения, принадлежащие к классу Xe HP, получат 512 исполнительных блоков на кристалл, поэтому топовая 500-ваттная модель в максимальном своём исполнении сможет похвастаться 2048 исполнительными блоками и 16384 ядрами «на борту».

Кроме того, утверждается, что приблизительный уровень производительности высокопроизводительных моделей Intel будет следующим: для однокристальной модели с 512 исполнительными блоками (4096 ядрами) и частотой в 1,5 ГГц данное значение остановится на отметке в 12,2 TFLOPS; для продукта, основанного на двух кристаллах, с 1024 исполнительными блоками (8192 ядрами) и частотой в 1,25 ГГц планка повысится до 20,48 TFLOPS; для наиболее производительной 4-кристальной модели количество исполнительных блоков и ядер увеличится до 2048 и 16384 соответственно, что при частоте 1,1 ГГц сможет увеличить уровень производительности до 36 TFLOPS.

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Появление высокопроизводительных графических решений под кодовым названием Ponte Vecchio ожидается в 2021 году, при этом, по данным источника, вариант, основанный на 4 кристаллах, ещё не одобрен, в то время как 1- и 2-кристальные модели уже приняты.

Стоит отметить, что информация относится к категории слухов и содержит приблизительные расчёты, поэтому к ней стоит относиться с известно долей скептицизма.