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Как известно, в обозримом будущем компания Intel явит миру очередное поколение настольных процессоров, однако никаких подробностей касательно уровня производительности новинок из официальных источников пока не поступало. Впрочем, это не мешает новым моделям то и дело «мелькать» в базах данных ряда известных бенчмарков, в том числе в пакете 3DMark Time Spy Extreme, в котором на сей раз появился 8-ядерный процессор 10-го поколения.

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Источник изображения: 3DMark

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Пристально взглянув на записи, можно отметить, что 8-ядерный 16-поточный Intel Core i7-10700 работал на частоте 2,9 ГГц в базовом режиме, а в максимальном её значение достигало уровня в 4,6 ГГц. В тесте CPU представленная модель смогла получить 3 971 балл, что не помогло ей превзойти достижения своего соперника из стана AMD в лице Ryzen 7 3700X, имеющего в своём распоряжении те же 8 ядер/16 потоков — новинка уступила процессору «красной команды» в среднем 8-15 %.

Что касается уровня производительности новинки по сравнению со своим предшественником Core i9-9900, наделённым 8 ядрами с поддержкой технологии гиперпоточности и частотной формулой 3,1/5,0 ГГц, то разрыв примерно тот же, что и в предыдущем сравнении, естественно, в пользу более старой модели.

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Таким образом, достижения Core i7-10700 в единичных «замерах» пока не слишком впечатляющие, в то время как всесторонних тестов стоит ждать не ранее марта или даже апреля-мая — именно в это время ожидается дебют настольных процессоров Intel Core 10-го поколения.