Топовый 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X превзошёл дуэт Intel Xeon Platinum 8280 в бенчмарке Time Spy
Январь текущего года ознаменовался рядом анонсов от представителей AMD в рамках международного мероприятия CES 2020, одним из которых стало появление перед широкой компьютерной общественностью флагманской модели линейки высокопроизводительных процессоров — AMD Ryzen Threadripper 3990X. Топовый CPU получил в своё распоряжение 64 ядер/128 потоков с базовой частотой 2,9 ГГц и возможностью её увеличения до 4,3 ГГц в максимальном режиме. Показатель TDP новинки находится на уровне в 280 Вт.
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Источник изображения: AMD
рекламаAMD Ryzen Threadripper 3990X уже успел продемонстрировать свои возможности в тестировании, проведённом специалистами «красной команды», обойдя систему, оснащённую двумя Intel Xeon Platinum 8280 на 30 % в задачах, связанных с рендерингом. Кроме того, несколько дней назад флагман доказал своё превосходство, превзойдя этих же соперников в бенчмарке SiSoftware на 17,8 %, а уже сегодня появились новые данные о производительности новинки, теперь в популярном тестовом пакете 3DMark Time Spy.
рекламаИсточник изображения: AnandTech
Исходя из представленных данных, 64-ядерный 128-поточный Ryzen Threadripper 3990X, функционирующий на частотах 2,9 ГГц и 4,35 ГГц в базовом и максимальном режимах соответственно, в тесте CPU получил 12 278 баллов, обойдя пару Xeon Platinum 8280 с общим количеством потоков в 112 штук в среднем на 28 %.
рекламаИсточник изображения: 3DMark
Таким образом, взглянув на результаты тестирования флагмана AMD, можно отметить, что достижения новинки действительно впечатляют, учитывая её рекомендованную стоимость в $3990, в то время как дуэт Xeon Platinum 8280 обойдётся в 4-5 раз дороже.
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