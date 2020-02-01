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В начале января в рамках международной выставки CES 2020 компания AMD представила широкой компьютерной общественности свой флагманский HEDT-процессор — Ryzen Threadripper 3990X. Новинка основана на архитектуре Zen 2 и располагает 64 ядрами/128 потоками с частотными характеристиками 2,9/4,3 ГГц. Топовая модель оснащена 288 Мбайт кэш-памяти и четырёхканальным контроллером памяти, а уровень TDP новинки остановился на отметке в 280 Вт.

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Источник изображения: AMD

Флагман сможет функционировать с существующими материнскими платами на основе набора системной логики TRX40. Согласно тестам от специалистов AMD, в задачах рендеринга новинка обгоняет систему из двух процессоров Intel Xeon Platinum 8280 на 30 %, а свежие результаты тестирования в бенчмарке SiSoftware только подтверждают эти данные.

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Источник изображения: AnandTech

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Согласно представленной информации, в арифметическом тесте процессора 64-ядерный 128-поточный AMD Ryzen Threadripper 3990X, функционировавший на частоте 4,35 ГГц, смог набрать 1786.22 GOPS, превзойдя достижения пары Intel Xeon Platinum 8280 в среднем на 17,8 %.

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Источник изображений: SiSoftware

Стоит отметить, что рекомендованная стоимость Ryzen Threadripper 3990X, который поступит в продажу уже 7 февраля, составит $3990, в то время как цена его конкурента в лице Xeon Platinum 8280 выше данного значения более чем в два раза.