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В то время как официальные каналы Intel загадочно молчат, не торопясь сообщать компьютерному сообществу никаких новых подробностей касательно настольных CPU семейства Comet Lake-S, не говоря уже об их наследниках 11-го поколения под кодовым именем Rocket Lake-S, в сети появляется всё больше «утечек», приоткрывающих завесу тайны: так, специалисты ресурса VideoCardz, благодаря «наводке» известного энтузиаста momomo_us, раздобыли достаточно интересную информацию.

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Источник изображения: Intel

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Стоит напомнить, что, судя по недавним слухам , процессоры Intel 11-го поколения под кодовым названием Rocket Lake-S будут производиться по улучшенному 14-нм технологическому процессу и получат вычислительные ядра, основанные на архитектуре Willow Cove, которые «перекочуют» от 10-нм CPU Tiger Lake, а также графическую подсистему с архитектурой Xe (Gen 12). Ожидается, что количество ядер новых моделей уменьшится с 10 до 8, а графика получит всего лишь 32 исполнительных блока против 96 у 10-нм процессоров.

По сообщению источника, один из производителей встраиваемых решений разместил на своём сайте ряд новых продуктов, среди которых была замечена материнская плата на базе чипсета H510, предназначенная для десктопных CPU семейства Rocket Lake-S, что указывает на очередную смену платформы для процессоров Intel 11-го поколения. Стоит учесть, что новые модели CPU могут сохранить совместимость с платами, основанными на наборах системной логики 400-й серии. Естественно, данная страница может быть лишь шаблоном, поэтому всецело доверять этой информации пока не стоит.

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Источник изображения: VideoCardz

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Что касается сроков появления новинок, то информация достаточно туманна: дебют процессоров Intel семейства Rocket Lake-S может состояться как в конце текущего, так и в начале 2021 года.