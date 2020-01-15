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AMD Ryzen 7 4800H (Renoir) ожидаемо превзошёл Intel Core i7-10750H (Comet Lake-H) в бенчмарке 3DMark 11

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Несколько дней назад компания AMD в рамках международной выставки CES 2020 представила широкой компьютерной общественности мобильные процессоры Ryzen 4000 семейства Renoir. Согласно заявлениям представителей «красной команды», новинки получили существенный прирост производительности благодаря 7-нм технологическому процессу, архитектуре Zen 2, а также ряду улучшений.

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Представители Intel также времени зря не теряли, анонсировав мобильные процессоры 10-го поколения под кодовым названием Comet Lake-H. Новинки будут производиться по улучшенным 14-нм нормам и придут на смену своим предшественникам семейства Coffee Lake Refresh.

Хотя производители только готовятся выпустить свои продукты, оснащённые новыми мобильными процессорами, у компьютерных энтузиастов уже есть возможность оценить уровень производительности новинок благодаря популярному бенчмарку 3DMark 11, а именно «столкнуть лбами» AMD Ryzen 7 4800H и Intel Core i7-10750H.

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Стоит напомнить, что ещё не вышедшие новинки относятся к производительным мобильным решениям с уровнем TDP в 45 Вт, при этом процессор «красной команды» имеет в своём распоряжении 8 ядер/16 потоков с базовой частотой 2,9 ГГц и возможностью повышения до 4,2 ГГц в максимальном режиме, а его соперник получил 6 ядер с поддержкой технологии Hyper-Threading, функционирующих на частоте 2,6 ГГц в базовом режиме. Кроме того, для полноты картины стоит взглянуть на достижения 8-ядерного 16-поточного представителя семейства Coffee Lake Refresh в лице Core i9-9880H с частотной формулой 2,3/4,8 ГГц.

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Источник изображений: 3DMark

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В подтесте, отображающем производительность CPU (Physics Score), Ryzen 7 4800H смог набрать 15 309 баллов, оказавшись быстрее Core i7-10750H на 19.6 %. Что касается дуэли между новинкой «красной команды» и Core i9-9880H, то их результаты практически равны.

Таким образом, новые мобильные процессоры от AMD выглядят грозными соперниками для продуктов Intel, однако стоимость готовых решений, несомненно, сыграет решающую роль.

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Теги

amd renoir comet lake-h core i7-10750h ryzen 7 4800h
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