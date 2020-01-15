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Настольные процессоры Intel 10-го поколения, о которых из официальных источников известно не так уж и много, продолжают демонстрировать нам свои технические характеристики и достижения в ряде известных тестовых пакетов: так, одна из новых моделей семейства Comet Lake-S «засветилась» в популярном бенчмарке 3DMark 11 Performance.

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Источник изображения: 3DMark

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Пристально взглянув на представленные записи, можно отметить, что процессор Intel Core i7-10700 получил в своё распоряжение 8 ядер с поддержкой технологии Hyper-Threading, а его базовая частота остановилась на отметке в 2,9 ГГц, максимальное же её значение, без сомнения, определено неверно. Впрочем, благодаря недавней «утечке» , некоторые характеристики модели уже известны — новинка сможет функционировать на максимальной частоте в 4,6 ГГц при активности всех ядер.

Что касается уровня производительности Core i7-10700, то в подтесте, оценивающем достижения CPU, представленная модель смогла получить 16 455 баллов (Physics Score), уступив своему 8-ядерному 16-поточному сопернику из стана AMD в лице Ryzen 7 3800X в среднем 8-10 %.

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Без сомнения, для полноты картины следует дождаться полноценных тестов от сторонних специалистов, однако данное событие может произойти ещё нескоро — судя по недавним слухам, дебют новых настольных моделей Intel семейства Comet Lake-S, вероятно, состоится лишь в апреле-мае текущего года.